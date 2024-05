È morto in un incidente stradale Drew Gordon: l’ex Dinamo Sassari aveva 33 anni

video suggerito

È morto a 33 anni in un incidente stradale Drew Gordon, ex giocatore NBA che aveva lasciato il segno anche in Italia con la casacca della Dinamo Sassari. A dare la notizia è stato il suo agente, Calvin Andrews, e ha spiegato che il ragazzo è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale a Portland, in Oregon.

Drew Gordon è il fratello maggiore di Aaron, stella dei Denver Nuggets. Lascia sua moglie Angela e tre figli.

Questo la nota ufficiale con cui la società sarda ricorda Drew Gordon: "La Dinamo Banco di Sardegna si unisce al cordoglio del mondo del basket per la perdita di Drew Gordon, prematuramente scomparso. Drew ha indossato la maglia Dinamo per due stagioni dal 2013 al 2014, ed è stato tra i protagonisti della vittoria della prima Coppa Italia: il suo nome resterà per sempre negli annali biancoblu. Alla famiglia, familiari e amici la vicinanza e il cordoglio da parte del presidente Stefano Sardara e di tutto il club".

Gordon a Sassari e la vittoria della Coppa Italia

Drew Gordon faceva parte di quella squadra, guidata da Meo Sacchetti, che fu in grado di sconfiggere la Mens Sana Siena nella finale di Coppa Italia nel 2014 e arrivo alle semifinali Scudetto venendo sconfitta solo dai futuri campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Proprio il suo ex allenatore ha commentato la notizia sui social lasciando trasparire tutta la sua amarezza: "Una notizia che mi lascia senza parole… riposa in pace Drew".

Gordon aveva giocato al college a UCLA e a New Mexico, e brevemente nella NBA ai Philadelphia 76ers prima di proseguire la sua carriera tra leghe minori USA e Europa. Nel 2023 era andato a giocare in Giappone.

Il cordoglio per la morte di Drew Gordon

Tanti messaggi di cordoglio sui tra cui quello della Euroleague: "Euroleague Basketball si unisce alla comunità cestistica globale nel lutto per la perdita di Drew Gordon, scomparso giovedì. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".