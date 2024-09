video suggerito

È morto Dikembe Mutombo, aveva 58 anni: giocatore leggendario, era nell’Hall of Fame dell’NBA A 58 anni è venuto a mancare dopo una lunga malattia Dikembe Mutombo, uno dei più grandi difensori della storia della NBA. Mutombo ha giocato soprattutto con i Denver Nuggets, gli Atlanta Hawks e gli Houston Rockets. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

É morto a 58 anni Dikembe Mutombo, ex grandissimo giocatore di basket che era malato di cancro. La notizia è stata data dalla famiglia e il Commissioner della NBA Adam Silver ha rilasciato un ricordo del campione che ha giocato per 18 anni in NBA vestendo le maglie di Denver, Atlanta, Houston, Philadelphia, New York Knicks e New Jersey Nets

La carriera in NBA di Dikembe Mutombo

Quello di Dikembe Mutombo è stato un nome molto importante e lo sarà per sempre dell'NBA. Mutombo è stato un protagonista vero dalla stagione 1991-1992 fino a quella 2008-2009. Arrivò già grande nel gotha del basket mondiale ed è stato uno dei giocatori più apprezzati. Un difensore eccezionale, uno dei migliori di sempre, uno di quelli che tutti faticavano a superare. Uno stoppatore doc. Cinque stagioni con i Denver Nuggets, quattro e mezzi con gli Atlanta Hawks, poi un breve passaggio (un anno e mezzo) con i Philadelphia 49ers prima di passare ai Jets (un anno) e ai Knicks. Infine cinque stagioni con gli Houston Rockets.

Campione fuori dal campo, famoso anche per un gesto in particolare

Due finali NBA, risultati eccezionali perché conseguiti non con le squadre più forti. Ma Mutombo viene ricordato anche per il grande lavoro e il grande impegno fuori dal campo. Con la sua Fondazione ha aiutato tanto il Congo, paese in cui è nato, e ha realizzato numerosi progetti. Ha ricevuto per questo anche dei prestigiosi riconoscimenti, compreso il President's Service Awards, l'onorificenza più alta degli Stati Uniti per il volontariato, oltre a numerose lauree honoris causa.

Famoso in campo pure per un gesto, che gli veniva naturale. Grande difensore, grande stoppatore, quando riusciva a stoppare una conclusione spesso alzava un dito, come a dire: "No, no, qui non si passa".