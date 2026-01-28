sport
Dillon Brooks colpisce ai testicoli un avversario e scatena una rissa: Suns-Nets si chiude nel caos

Finale incandescente a Phoenix tra Suns e Brooklyn Nets, con una maxi-mischia che coinvolge giocatori e panchine: Brooks decisivo nel punteggio, ma protagonista anche degli episodi più discussi.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Notte ad alta tensione in NBA, dove la sfida tra Phoenix Suns e Brooklyn Nets si è trasformata in un concentrato di nervosismo, colpi proibiti e una rissa che ha fatto il giro dei social. A catalizzare l’attenzione, ancora una volta, è stato Dillon Brooks: decisivo sul parquet ma anche simbolo di un match sfuggito di mano.

L’ala canadese ha contribuito in modo pesante al successo dei Suns per 106-102, chiudendo con 26 punti e confermandosi uno dei riferimenti offensivi della squadra. Ma la sua prestazione è stata accompagnata dall’ennesimo episodio controverso.

Brooks ha infatti colpito duramente Nic Claxton nelle parti basse, gesto che gli è costato un fallo Flagrant 1 e che ha riportato alla mente precedenti simili, già visti in passato contro LeBron James. Per lui è arrivato anche il quindicesimo fallo tecnico stagionale, una soglia che lo avvicina pericolosamente alla squalifica.

Rissa furiosa in NBA: Suns-Nets si chiude nel caos, Dillon Brooks protagonista

Il vero caos, però, è esploso nel finale. A poco più di un minuto dalla sirena, con Phoenix avanti di appena due lunghezze, una palla vagante ha acceso la miccia: diversi giocatori si sono lanciati sul parquet e in pochi secondi la situazione è degenerata in una rissa generale. Spintoni, urla e tensione alle stelle, tanto da costringere anche le panchine a intervenire per separare i protagonisti.

Gli arbitri hanno poi cercato di ristabilire l’ordine distribuendo una pioggia di falli tecnici.

Immagine

A farne le spese sono stati Egor Dëmin, Terance Mann e Michael Porter Jr. per Brooklyn – quest’ultimo miglior marcatore della gara con 36 punti – oltre a Grayson Allen e Royce O’Neale. Brooks, pur coinvolto nella mischia, è riuscito a evitare sanzioni aggiuntive.

Una serata movimentata che conferma come la tensione stia salendo in NBA: spettacolo e talento non mancano, ma quando i nervi saltano, il confine tra agonismo e caos diventa sottilissimo.

