Conferenza surreale in Eurolega, l’allenatore del Valencia dice il punteggio finale e se ne va

Una decina di secondi, il tempo di sedersi, di scandire il punteggio finale del match di Eurolega appena conclusosi, e poi di alzarsi e andarsene, decisamente disgustato per quanto (non) visto: tanto è durata la conferenza stampa dell'allenatore della squadra di basket del Valencia, sconfitta dal Paris. Pedro Martinez si è trovato di fronte a una sala completamente vuota e ha avuto l'unica reazione che gli è parsa adatta alla circostanza: non dire nulla di sensato e salutare.

Pedro Martinez è appena tornato sulla panchina del Valencia di basket: già lo aveva allenato tra il 2015 e il 2017

L'umore del 64enne coach spagnolo del resto già non era dei migliori, vista la bruciante rimonta subita nell'ultimo quarto. Il Paris Basketball, allenato dall'italiano Francesco Tabellini, era sotto 79-86 a tre minuti dalla fine. Da quel momento i giocatori del Valencia non hanno segnato più un solo punto: il parziale di 11-0 ha suggellato il 90-86 finale per i padroni di casa.

Un risultato che Martinez teneva bene a mente quando poco dopo la fine della partita si è presentato nella sala stampa dell'Adidas Arena di Parigi. Non c'era neanche un giornalista presente, nessuno che volesse fargli una domanda. Così quando, dopo essersi seduto, qualcuno gli ha detto "coach, possiamo andare con le dichiarazioni", il tecnico del Valencia ha prima chiesto conferma sarcasticamente ("qui?"), poi ha detto solo: "Il punteggio è 90-86". A quel punto si è alzato di scatto e se n'è andato, dando vita alla conferenza più breve di sempre.

Pedro Martinez – che non ha un passato da giocatore di pallacanestro – è un veterano delle panchine. Il tecnico catalano ha esordito, e anche vinto, ad alto livello da giovanissimo: nel 1990 ha guidato la Joventut Badalona alla vittoria dell'allora Coppa Korac, diventando, quando doveva ancora compiere 29 anni, il più giovane allenatore di sempre a vincere un trofeo europeo. Lo scorso 29 maggio è stato annunciato dal Valencia come capo allenatore per due stagioni.