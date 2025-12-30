Brutto infortunio per Jokic, il ginocchio sinistro cede ed è costretto a uscire: si prevede lo scenario peggiore

A Miami, a tre secondi dalla fine del primo tempo contro gli Heat, un’azione difensiva apparentemente innocua cambia il volto della gara. Spencer Jones calpesta in modo del tutto fortuito il piede sinistro di Nikola Jokic e, subito dopo, il ginocchio del serbo sembra cedere.

Il leader dei Nuggets resta a terra dolorante, stringendosi proprio il ginocchio sinistro, poi rientra negli spogliatoi con una vistosa zoppia senza riuscire a tornare in campo. Ora si attendono gli accertamenti medici per capire la gravità dell’infortunio, ma intanto a Denver cresce la preoccupazione per le possibili conseguenze di un episodio tanto casuale quanto sfortunato.

Paura Jokic: infortunio al ginocchio, Denver con il fiato sospeso

Arrivano notizie allarmanti su Nikola Jokic. Il tre volte MVP è stato costretto ad abbandonare la gara contro i Miami Heat a causa di un problema al ginocchio sinistro e non è più rientrato sul parquet. L’infortunio si è verificato a pochi secondi dall’intervallo, quando il centro dei Nuggets è caduto in modo scomposto dopo un contatto fortuito con il compagno Spencer Jones, con il ginocchio che ha ceduto nell’impatto.

Jokic va così ad aggiungersi a un’infermeria già affollata in casa Denver, dove sono attualmente indisponibili anche Christian Braun, Aaron Gordon e Cam Johnson. In attesa degli esami strumentali previsti in giornata, cresce la preoccupazione sulle reali condizioni della stella serba.

Il dottor Jesse Morse, specialista in infortuni sportivi, ha espresso timori significativi: “Nel peggior scenario, purtroppo non remoto, potrebbe trattarsi di una lesione del legamento crociato anteriore”.

L’esperto ha però indicato anche un’ipotesi meno grave, seppur ritenuta meno probabile, ovvero una contusione ossea causata da un’iperestensione del ginocchio.

In attesa di risposte definitive, il mondo del basket resta col fiato sospeso. Al momento dell’uscita dal campo Jokic aveva messo a referto 21 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, e fino ad oggi non aveva mai dovuto fare i conti con un infortunio di questa portata.