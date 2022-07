Bridges picchia la moglie, lei pubblica le foto: “Non posso stare in silenzio”. Ora rischia l’NBA Dopo la denuncia sui social della moglie Mychelle Johnson, Miles Bridges rischia un processo e una lunga sospensione dalla lega. Gli Hornets, per ora, attendono.

A cura di Luca Mazzella

Miles Bridges, ala e miglior marcatore degli Charlotte Hornets nell'ultima stagione (20.2 punti e 7 rimbalzi di media) è nei guai. Il giocatore era stato infatti arrestato mercoledì per violenza domestica e maltrattamenti, salvo uscire poco dopo dietro rilascio di una cauzione di 130.000 dollari pagata da alcuni suoi familiari, a seguito di una "lite con una donna sfociata in uno scontro fisico" – come riportato dal sito TMZ. In queste ore però la moglie Mychelle Johnson è uscita allo scoperto denunciando il tutto, e affidando ai social il suo sfogo per quanto avvenuto con tanto di foto dei segni lasciati sul suo corpo dalle percosse ricevute unitamente al referto medico dell'ospedale.

Mychelle Johnson ha affidato a questo post Instagram il suo sfogo: "Odio essere arrivata a questo punto, ma oggi non posso più stare in silenzio. Ho permesso a una persona di distruggere la mia casa, abusare di me in tutti i modi possibili e traumatizzare i miei figli per tutta la vita. Non devo provare niente, ma non permetterò che un uomo in grado di fare cose del genere resti senza rimorso dipingendomi come non sono. Non permetterò a chi mi sta attorno di continuare a mentire facendomi stare zitta per proteggere questa persona. Non è etico, è immorale, fa schifo. Ho sempre avuto tanta speranza e amore ma per quanto la cosa mi spaventi, ora devo difendermi".

"Non resterò in silenzio per tutelare qualcuno – ha proseguito -, perché la mia vita e quella dei miei figli vale più dell'immagine di chiunque altro. Fratture a naso e polso, timpano lacerato, ferite al collo dopo un tentato strangolamento fino a una commozione celebrale prima di andare a dormire. Non mi serve compassione, voglio solo che non capiti ad altri e che questa persona riceva aiuto. I miei figli meritano il meglio e ho paura anche per loro, che hanno visto tutto. Per favore, rispettate la privacy delle nostre famiglie”

Il report medico: abuso, strangolamenti, fratture

Il referto medico postato da Mychelle Johnson è agghiacciante. Si parla di "abuso, strangolamento, commozione cerebrale, frattura nasale, contusione alle costole, lividi" conseguenti ai maltrattamenti subiti dal giocatore dopo il litigio in casa. Le foto pubblicate, d'altronde, non lasciano grossi dubbi. Una volta acclarata la responsabilità del 24enne, l'NBA userà il pugno duro con una sanzione certamente esemplare per Bridges, che rischia anche di non giocare più nella lega.

Gli Hornets per ora attendono le indagine

Bridges, restricted free-agent da qualche ora con Charlotte che mantiene la possibilità di pareggiare ogni offerta che arriverà dalle altre franchigie, rischia tantissimo ma per ora la squadra di Michael Jordan, in attesa di saperne di più, ha preferito non rilasciare alcun commento a riguardo se non questo comunicato da cui emerge come la squadra sia al corrente della situazione, ma attualmente impegnata nel raccogliere il maggior numero possibile di informazioni prima di prendere provvedimenti.