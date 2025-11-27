Achille Polonara a Tortona per sostenere l’Italbasket: l’ovazione del pubblico, l’abbraccio con Datome e Banchi

Foto dal profilo di X di Italbasket.

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Italia e Islanda, Achille Polonara è apparso a sorpresa al palazzetto di Tortona, sedendosi a bordo campo per supportare i compagni. Accolto da un caloroso applauso, il capitano non giocante, accompagnato dalla moglie Erika, ha condiviso la tensione e l’emozione della nazionale con il pubblico di casa. Prima dell'inizio abbraccio con Gigi Datome e coach Banchi.

Tra i convocati di Luca Banchi figura anche lui, in veste di capitano non giocatore, a dimostrazione di quanto il suo supporto, anche solo tramite messaggi o videochiamate, sia prezioso per la squadra. Achille Polonara ha però voluto essere presente di persona alla Nova Arena di Tortona per la prima sfida delle qualificazioni mondiali contro l’Islanda, dimostrando vicinanza all’Italbasket nonostante la battaglia contro la leucemia che porta avanti da mesi con la Dinamo Sassari. La sua apparizione ha suscitato grande emozione tra i tifosi della Cittadella dello Sport.

Le immagini pubblicate sui canali social dell’Italbasket mostrano Polonara mentre si abbraccia con l’ex compagno Gigi Datome, oggi coordinatore del Settore Squadre Nazionali maschili, e con coach Luca Banchi.

Gli auguri a Polonara dei compagni: il video di Italbasket

Da Danilo Gallinari a Marco Belinelli, dall’amico di sempre Marco Spissu al capitano Nic Melli, senza dimenticare Gigi Datome e Simone Fontecchio: tutti presenti nel video pubblicato su Instagram da Italbasket per fare gli auguri ad Achille Polonara, che il 23 novembre ha festeggiato 34 anni. I compagni di squadra di ieri, oggi e domani non vedono l’ora di rivederlo presto in campo.