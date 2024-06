Zaytsev riparte dal beach volley, fa coppia con Lupo: vuole tornare alle Olimpiadi

video suggerito

A cura di Gabriele Mento

Nonostante i 35 anni Ivan Zaytsev non lascia la pallavolo, ma anzi raddoppia, lanciandosi in una nuova avventura sulla sabbia. È stato ufficializzato oggi infatti il sodalizio tra lo "zar" e Daniele Lupo, argento olimpico a Rio nel 2016, con il quale tenteranno di qualificarsi nel beach volley ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles.

La nuova avventura di Zaytsev

Quella che ai più può sembrare una scelta soltanto per divertirsi, almeno nelle parole dello "zar" vuole essere un'avventura assolutamente seria. "Nel mio dna c'è sempre stato amore per la sabbia e questa disciplina. Mi rimetto in gioco su questa superficie con il massimo rispetto per il beach. Si lavorerà duro e c'è bisogno di forza di volontà, ma non mi manca". L'inizio di questa avventura sarà dato dalla prima tappa del campionato italiano a Caorle, in programma dal 14 al 16 giugno, alla quale seguiranno gli europei in programma in Olanda ad agosto, ai quali parteciperanno con una wildcard.

Zaytsev, nonostante abbia annunciato da pochi giorni di aver lasciato la Lube Volley, non sembra intenzionato a lasciare la pallavolo "tradizionale". "Per ora non ho lasciato l'indoor. Sto valutando tra Italia ed estero. Senza un vero progetto, però, mi sopporteranno sulla sabbia anche di inverno".

Chi è Daniele Lupo, il compagno di squadra di Zytsev

Lupo, dopoessersi separato nel 2021 da Daniele Nicolai con cui ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016, è in cerca di un nuovo partner. Le ultime due esperienze, infatti, non sono andate per il meglio, ed è partita proprio da lui l'iniziativa per questo "matrimonio". Ora cerca il rilancio in coppia con lo "zar". "Procediamo step by step, ma è chiaro che le parole "Olimpiade" e "Los Angeles 2028″ aleggino nell'aria" ha raccontato Zaytsev, che dovrà prima trovare il feeling con la sabbia, ma con Lupo che dice di aver trovato con lui "Una chimica incredibile già dal terzo allenamento". La coppia, al lavoro insieme da una ventina di giorni, si allena insieme a Marco Solustri, che in carriera ha seguito molti atleti internazionali, e quasi 30 anni aprì la prima scuola indoor di beach volley.

Il primo bilancio di questa nuova esperienza si traccerà a settembre, dopo aver disputato il campionato italiano e quello europeo, dopodiché si traccerà una linea e si capirà se questa nuova avventura di Zaytsev sarà stata solamente "un'estate al mare" o se le Olimpiadi saranno un obiettivo realmente raggiungibile.