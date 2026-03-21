Zaynab Dosso vince i 60m ai Mondiali indoor di atletica: “Dopo Tokyo abbiamo deciso di cambiare tutto”

Zaynab Dosso conquista la medaglia d'oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Torun 2026, centrando il primo titolo iridato della carriera e il terzo podio consecutivo nella competizione.

La 26enne azzurra completa una crescita costante dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025, imponendosi nella finale decisiva davanti ad avversarie di alto livello come Sears e Alfred. La sua prova rappresenta la consacrazione definitiva nella distanza breve indoor, dove si conferma tra le migliori al mondo.

Con questo risultato, Dosso raggiunge anche un traguardo storico per l’atletica italiana: con tre medaglie ai Mondiali indoor, eguaglia il primato di Giovanni Evangelisti e Ileana Salvador, diventando una delle atlete azzurre più vincenti di sempre nella rassegna.

Si ferma invece in semifinale l’altra giovane promessa italiana, Kelly Doualla, alla sua prima esperienza mondiale.

Zaynab Dosso: "Mi sono detta: parti e arrivi, senza pensare troppo"

Strepitosa gara di Zaynab Dosso, partita subito forte, che vince la medaglia d'oro in 7 netti, lo stesso tempo della semifinale: l'americana Jacious Sears si prende l'argento in 7″03, stesso tempo per Julien Alfred (Santa Lucia) 7″03.

Le dichiarazioni di ringraziamento al suo allenatore di Zaynab Dosso dopo l'oro: "È stata una gara in cui mi sono detta: parti e arrivi, senza pensare troppo. Dopo la semifinale mi aspettavo di dover scendere sotto i sette secondi, ma non è successo. Va bene lo stesso, l'importante era vincere. Il vero cambiamento è arrivato dopo Tokyo: mi sono seduta con Giorgio (l'allenatore) e abbiamo deciso di cambiare tutto".

L'atleta azzurra ha proseguito così: "Questo percorso interiore è iniziato anche grazie a lui, mi ha fatto uscire dalla zona di comfort. Abbiamo tutta una serie di cose che non mi piace fare come i blocchi di lavoro a Tenerife. Però mi sono goduta il viaggio, queste è la cosa più importante".