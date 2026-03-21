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Zaynab Dosso vince i 60m ai Mondiali indoor di atletica: “Dopo Tokyo abbiamo deciso di cambiare tutto”

Zaynab Dosso conquista la medaglia d’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Torun 2026: “Dopo la semifinale mi aspettavo di dover scendere sotto i sette secondi, ma non è successo. Va bene lo stesso, l’importante era vincere”.
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A cura di Vito Lamorte
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Zaynab Dosso conquista la medaglia d'oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Torun 2026, centrando il primo titolo iridato della carriera e il terzo podio consecutivo nella competizione.

La 26enne azzurra completa una crescita costante dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025, imponendosi nella finale decisiva davanti ad avversarie di alto livello come Sears e Alfred. La sua prova rappresenta la consacrazione definitiva nella distanza breve indoor, dove si conferma tra le migliori al mondo.

Con questo risultato, Dosso raggiunge anche un traguardo storico per l’atletica italiana: con tre medaglie ai Mondiali indoor, eguaglia il primato di Giovanni Evangelisti e Ileana Salvador, diventando una delle atlete azzurre più vincenti di sempre nella rassegna.

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Si ferma invece in semifinale l’altra giovane promessa italiana, Kelly Doualla, alla sua prima esperienza mondiale.

Zaynab Dosso: "Mi sono detta: parti e arrivi, senza pensare troppo"

Strepitosa gara di Zaynab Dosso, partita subito forte, che vince la medaglia d'oro in 7 netti, lo stesso tempo della semifinale: l'americana Jacious Sears si prende l'argento in 7″03, stesso tempo per Julien Alfred (Santa Lucia) 7″03.

Le dichiarazioni di ringraziamento al suo allenatore di Zaynab Dosso dopo l'oro: "È stata una gara in cui mi sono detta: parti e arrivi, senza pensare troppo. Dopo la semifinale mi aspettavo di dover scendere sotto i sette secondi, ma non è successo. Va bene lo stesso, l'importante era vincere. Il vero cambiamento è arrivato dopo Tokyo: mi sono seduta con Giorgio (l'allenatore) e abbiamo deciso di cambiare tutto".

L'atleta azzurra ha proseguito così: "Questo percorso interiore è iniziato anche grazie a lui, mi ha fatto uscire dalla zona di comfort. Abbiamo tutta una serie di cose che non mi piace fare come i blocchi di lavoro a Tenerife. Però mi sono goduta il viaggio, queste è la cosa più importante".

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