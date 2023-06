Youtuber compra una rara Ferrari da 390mila euro e la rovina in un’ora: “L’ho rotta ragazzi” Jake Paul è lo Youtuber 26enne divenuto molto noto anche per i suoi combattimenti nel mondo della boxe e, più di recente, nel circuito della MMA. “Non so se avrei dovuto guidarla così forte il primo giorno”, dice al volante del bolide del Cavallino.

Jake Paul a bordo della Ferrari 296 GTB del valore di circa 400 mila euro (immagine tratta dal suo video)

"Ho rotto la macchina, ragazzi". La macchina è una Ferrari 296 GTB del valore di quasi 400 mila euro. Il conducente che l'ha stressata al punto da provocare danni nel giro di un'ora è uno youtuber molto noto per i suoi atteggiamenti spesso sopra le righe e, in particolare, per la fama di bad boy, di ragazzaccio della boxe. È Jake Paul, fenomeno dello streaming che ha schiacciato il piede sull'acceleratore della popolarità diventando uno dei pugili (e combattenti) più famosi e ricchi al mondo e trovando terreno fertile anche in quella prateria sconfinata per implementare gli affari che è il mondo della MMA, le arti marziali miste.

Americano, 26 anni, secondo la rivista Forbes è il 46° atleta più pagato al mondo tanto da guadagnare nell'ultimo anno qualcosa come 38 milioni di dollari lordi (35 milioni e rotti in euro), frutto delle sue incursioni sul ring che se da un lato fanno storcere il muso ai boxeur, dall'altro sono una fonte inesauribile di denaro. "La gente vuole vedere i combattimenti e i soldi sono una conseguenza", ripete sorridendo Paul che dà al suo popolo di fedelissimi esattamente quel che vuole.

Lo Youtuber è divenuto molto noto per i suoi combattimenti nel mondo della boxe e delle MMA.

L'ennesima perla è stata al volante di un bolide del Cavallino: la 296 GTB, la cui sigla è una sorta di acrostico della meccanica poiché indica la cilindrata del motore (2992 cm3), il numero dei cilindri (6) e le iniziali di Gran Turismo Berlinetta.

Nella flotta delle supercar la vettura di Maranello è uno dei tanti gioielli che lo youtuber ha parcheggiato in garage, non prima di averla testata personalmente. Dopo un anno e mezzo di attesa per la consegna, era così ansioso di mettere le mani su quel ‘mostro' della strada da esagerare. Non l'avesse fatto, non sarebbe stato Jake Paul.

La spia che segnala il guasto sul cruscotto del bolide del Cavallino.

"Sono un po' nervoso all'idea di guidare questa cosa", ha ammesso nel corso della diretta che ha pubblicato sul suo canale. Tanta tensione gli ha giocato un brutto scherzo: s'è lasciato trasportare a tal punto dall'entusiasmo che ha iniziato a roteare e a sgommare sollevando polvere e fumo per l'attrito degli pneumatici sull'asfalto, fino a quando una spia sul cruscotto non gli ha segnalato che c'era un guasto in atto. Che qualcosa s'era rotto. "Non so se avrei dovuto guidarla così forte il primo giorno. Dice letteralmente: Vai al concessionario".

La buona notizia è che non s'è fatto male nessuno. Quanto a Paul, aveva il sorriso stampato in faccia una volta rientrato a casa: era riuscito ad avere con sé quella Ferrari che ha rischiato di rovinare per tanta esuberanza. Non contento, ha fatto sapere alla sua utenza di aver acquistato anche una SF90 Spider, costata quasi 700 mila euro, e un modello vintage di una Ford Fairlane del 1958, pagata uno sciocchezza… poco più di 80 mila euro. That's all, folk!