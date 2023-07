Volleyball Nations League 2023, le partite dell’Italia femminile e maschile: tabellone e calendario La nazionale maschile sarà impegnata nelle Finals della Nations League in Polonia, gara d’esordio con l’Argentina. Quella femminile invece negli Stati Uniti sfiderà subito la Turchia.

A cura di Alessio Morra

Nei prossimi giorni sia la nazionale maschile che quella femminile di pallavolo disputeranno le Finals della Nations League. Proveranno a conquistare il trofeo sia la Nazionale maschile che sarà di scena in Polonia che quella femminile, che è volata negli Stati Uniti senza Paola Egonu. La squadra guidata da Mazzanti scenderà in campo giovedì 13 luglio, mentre quella campione del mondo farà il suo esordio con l'Argentina. Sarà Sky a mandare in onda entrambi tornei.

Italia femminile di Volley, tabellone e calendario delle partite

La fase finale delle Nations League femminile prenderà mercoledì 12 luglio ad Arlington in Texas e si chiuderà nella notte tra il 16 e il 17 luglio. Il fuso orario non renderà agevole la vita ai tifosi che avranno voglia di seguire l'evento e in particolare gli incontri dell'Italia che inizierà il suo percorso contro la Turchia il 13 luglio.

Il calendario con date e orari

Quarti di finale

Polonia-Germania, mercoledì 12 luglio: ore 23

Stati Uniti-Giappone, giovedì 13 luglio: ore 2:30

Brasile-Cina, giovedì 13 luglio: ore 17:30

Turchia-Italia, giovedì 13 luglio: ore 21

Semifinali

vincente Polonia-Germania-vincente Brasile/Cina, sabato 15 luglio: ore 23

vincente Stati Uniti-Giappone-vincente Turchia/Italia, domenica 16 luglio: ore 2:30

Finali

3° e 4° posto: domenica 16 luglio: ore 21

1° e 2° posto: lunedì 17 luglio: ore 0:30

Volleyball Nations League maschile, calendario e tabellone dell’Italia

Tra il 19 e il 23 luglio si disputerà la fase finale della Nations League di pallavolo. L'Italia si è classificata al quarto posto ed è così nella parte alta del tabellone, che pare la più insidiosa. Per la squadra di Fefé De Giorgi c'è subito l'Argentina. A Danzica si giocherà mercoledì 19 luglio alle ore 20. L'altra gara della parte alta è Stati Uniti-Francia. In basso c'è subito un interessantissimo Polonia-Brasile, poi Giappone-Slovenia. Sabato 22 si disputeranno le semifinali. L'Italia se vincerà troverà Stati Uniti o Francia, mentre domenica 23 è in programma la finale.

Il calendario con date e orari

Quarti di finale

Stati Uniti-Francia, mercoledì 19 luglio: ore 17

Italia-Argentina, mercoledì 19 luglio, ore 20

Giappone-Slovenia, giovedì 20 luglio, ore 17

Polonia-Brasile, giovedì 20 luglio, ore 20

Semifinale

vincente Stati Uniti/Francia- vincente Italia/Argentina, sabato 20 luglio, ore 17

vincente Giappone/Slovenia- vincente Polonia/Brasile, sabato 20 luglio, ore 20

Finali

3° e 4° posto: ore 17

1° e 2° posto: ore 20

Dove vedere la Nations League di Volley in TV e streaming

Sia la Nations League femminile che quella maschile saranno trasmesse in diretta TV e in esclusiva da Sky, che ha acquistato i diritti degli incontri. Le partite dell'Italia saranno trasmesse da Sky Sport Summer (canale 201) e anche le finali, gli altri su Sky Sport Arena (canale 204). Per i rispettivi abbonati invece c'è lo streaming tramite SkyGo, NOW e Volleyballworld.tv.