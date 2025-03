video suggerito

Vince Steele muore d'infarto durante un incontro di wrestling: era noto come The Jurassic Juggernaut Il mondo del wrestling piange un'altra morte prematura: Vince Steele, conosciuto col nome di battaglia di "The Jurassic Juggernaut", è deceduto domenica per un attacco di cuore mentre combatteva in un match a quattro. Inutili i soccorsi: non c'è stato niente da fare.

A cura di Paolo Fiorenza

Un'altra morte tragica e prematura nel mondo del wrestling, dove tanti, troppi, atleti spesso non arrivano neanche a 50 anni. Vince Steele era un nome molto noto tra gli appassionati americani, conosciuto come "The Jurassic Juggernaut", ovvero il "colosso giurassico": un nome di battaglia che era chiaramente ispirato alla sua mole massiccia e ai modi selvaggi con cui si proponeva sul ring. Steele è morto a 39 anni mentre era impegnato in un combattimento: un infarto lo ha stroncato, inutili i soccorsi e il trasporto in ambulanza in ospedale.

Vince Steele muore d'infarto mentre lotta in un match di wrestling

Steele domenica stava partecipando a un ‘Fatal 4-Way Match', ovvero un incontro a quattro in cui ognuno combatte per sé e che si conclude appena uno dei lottatori schiena uno tra gli altri. Il match si stava svolgendo nell'ambito di un evento organizzato dalla Brii Combination Wrestling a Ridgefield Park, nel New Jersey. Steele si è accasciato sul ring dopo essere stato colpito da un attacco di cuore: non c'è stato niente da fare.

La locandina del ‘4 way' di wrestling in cui ha perso la vita Vince Steele

La BCW ha dato oggi l'annuncio del decesso sui propri profili ufficiali: "Durante l'evento di ieri, Vince ha avuto un'emergenza medica sul ring. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Dipartimento di Polizia di Ridgefield Park, che è arrivato sulla scena in pochi minuti e ha immediatamente fornito assistenza medica di emergenza. Nonostante la loro rapida risposta e i migliori sforzi dei primi soccorritori, abbiamo tragicamente perso Vince. Questa è una perdita inimmaginabile e chiediamo pazienza e rispetto mentre elaboriamo questa tragedia. Nei prossimi giorni condivideremo maggiori dettagli su come intendiamo onorare l'incredibile lascito di Vince".

Chi era Vince Steele: l'imponente "Jurassic Juggernaut"

Steele era un wrestler indipendente, ovvero non legato da contratti di esclusiva con un'organizzazione in particolare: oltre che con la BCW, il nativo di New York ha combattuto nella Coastal Championship Wrestling (CCW) in Florida e con l'ACE Pro Wrestling nel New Jersey. Era in attività dal 2004, quando aveva 18 anni. Una vita dedicata alla lotta che amava, una vita spezzata probabilmente per poter rispondere ai requisiti richiesti dal baraccone che accendeva le luci anche su di lui.

Un'altra recente locandina con Vince Steele star assoluta della riunione

"The Jurassic Juggernaut" era una figura imponente e un personaggio ben caratterizzato: metterlo in cartellone – come testimoniano i numerosi manifesti di riunioni in cui era stato protagonista e che restano a triste memoria sul suo profilo Instagram – era un affare conveniente per gli organizzatori degli eventi di wrestling. "Siamo addolorati nell'apprendere della scomparsa di ‘The Jurassic Juggernaut' Vince Steele. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi tifosi – ha scritto la CCW su X – Riposa in pace, grande uomo. Ci mancherai per sempre".

L'intera comunità del wrestling professionistico è in lutto per la tragica perdita di Steele. "Domenica è stato il giorno peggiore della mia carriera. Vince Steele ha dato tutto al wrestling professionistico e oggi gli ha dato la vita", ha detto il collega Vincent Michaels. Gli hanno fatto eco molti altri: nelle ultime ore è un fiume di messaggi per ricordare "The Jurassic Juggernaut".