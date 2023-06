Una svista arbitrale stava per costare cara all’Italia contro il Canada: un errore inammissibile Un clamoroso errore arbitrale stava per costare carissimo all’Italia contro il Canada in occasione della gara della Nations League 2023 di volley femminile.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia ha battuto il Canada per 3-2 e ha conquistato la sesta vittoria nella Nations League 2023 di volley femminile. Le Azzurre di Davide Mazzanti hanno vinto uno scontro diretto e ha consolidato l’ottavo posto in classifica compiendo un passo importante verso la qualificazione alle Final Eight.

Le atlete italiane hanno disputato una buona gara e sono state più forti anche di una svista arbitrali clamorosa commessa nel corso del quarto set, dove Danesi & co erano in vantaggio e stavano per chiudere la contesa.

Abbastanza clamoroso quanto avvenuto sul risultato di 22-19 per le Azzurre, in occasione di un attacco di Degradi da prima linea la palla viene nettamente toccata dal muro avversario: l'azione è stata analizzata al video-check una schiacciata dalla seconda linea di Villani avvenuta qualche scambio precedente. Attacco di Alice Degradi sul quale il tocco canadese appariva chiarissimo non è stato ravvisato nulla dalla squadra arbitrale. Una svista clamorosa e inammissibile a questi livelli, perché può compromettere il percorso di una squadra nella competizione.

Un errore pesantissimo, che è costato il quarto set e dunque una vittoria piena da tre punti per l'Italia: da quel momento le Azzurre hanno perso sempre più terreno e hanno mollato il set alle canadesi per 24-26.

La rimonta subita, però, non ha buttato giù completamente l'Italia che sono riuscite a portare a casa lo stesso la vittoria finale. Danesi & co hanno aperto meglio nel tie-break con il servizio di Degradi (4-2) ma dopo il recupero delle canadesi (5-5) è salita in cattedra Nwakalor, che prima ha staccato le avversarie e poi ha dato l'accelerata definitiva per chiudere il match sul 15-10.

Adesso l'Italia scenderà in campo sabato 1 luglio contro la Croazia e poi domenica 2 contro il Giappone. L'obiettivo della selezione di Davide Mazzanti è entrare nella Final Eight.