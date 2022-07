Una storia torbida dal passato, Foreman accusato di abusi sessuali: “È un ricatto, non cederò” L’ex campione dei pesi massimi, oggi 73enne, deve difendersi dall’accusa di due donne che negli Anni Settanta avrebbero subito abusi sessuali. “Vogliono estorcermi denaro”, se riconosciuto colpevole dovrà pagare un indennizzo da 25 milioni di dollari.

L’ex pugile e oro olimpico dei pesi massimi, George Foreman, chiamato a difendersi da un’accusa di abusi sessuali che risale agli Anni Settanta.

Una storia che spunta dal passato, risale agli Anni Settanta. A George Foreman è arrivata dritti al mento. Dopo cinquant'anni due donne lo accusano di aver subito abusi sessuali. Il protagonista di questo ‘cold case', tirato fuori da un cassetto dell'anima, sarebbe l'ex campione di pugilato.

Il boxeur, oggi 73enne, passato alla storia per il combattimento perso contro Muhammed Ali (rumble in the jungle) ha negato tutto e spazzato via la versione dei fatti definendola come un tentativo di ricatto per estorcergli denaro. Quanto? Venticinque milioni di dollari (circa 25 milioni in euro), è la cifra che sarà costretto a pagare come risarcimento qualora riconosciuto colpevole della presunta aggressione.

Oro olimpico (città del Messico, 1968) nei pesi massimi. La International Boxing Hall of Fame lo ha inserito fra i più grandi pugili di ogni epoca. Adesso Foreman è atteso dall'incontro più insidioso della carriera: non sarà il suono del gong ad accompagnarlo ma il rumore sordo del martelletto del giudice e la scansione temporale delle udienze in tribunale.

La vicenda che, suo malgrado, lo ha messo sotto i riflettori per questo episodio che sbuca da qualche angolo remoto della sua vita va avanti da tempo. Foreman si ritiene vittima di un complotto, una truffa ordita ad arte per metterlo in difficoltà e strappargli denaro.

In una comunicazione ufficiale non usa giri di parole e va al nocciolo della questione: "Negli ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorcere milioni di dollari a me e alla mia famiglia". Una frase che spiega bene quali sono stato d'animo e la linea difensiva dell'ex campione.

Foreman fu protagonista del leggendario e drammatico rumble in the jungle contro Muhammed Ali.

"È falso che io abbia abusato sessualmente di loro più di 45 anni fa. Smentisco categoricamente queste accuse. Non mi lascerò intimidire da queste accuse senza fondamento. Si tratta solo di minacce".

Guardia alta, non si farà mettere all'angolo. E passa all'attacco affinché la sua reputazione di uomo e di sportivo resti immacolata. "Ho dato mandato ai miei avvocati di dimostrare che queste accuse sono delle menzogne molto gravi – ha aggiunto Foreman -. Sono e sarò sempre guidato dalla mia fede e dalla fiducia in Dio".