Un italo-americano ha vinto il Super Bowl giocando col gomito rotto: ora può restare senza contratto I Chief hanno vinto il terzo Super Bowl in cinque anni grazie anche all'impresa di Nick Allegretti che ha giocato per 79 snap con il legamento del gomito rotto.

A cura di Ada Cotugno

Dietro la vittoria del Super Bowl da parte dei Kansas City Chiefs si nasconde una storia di grande tenacia che ha come protagonista Nick Allegretti, l'eroe in ombra di questa sfida. Per aiutare la sua squadra a conquistare il trofeo l'offensive guard di chiare origini italiane ha giocato tutta la partita con un infortunio piuttosto serio.

La voglia di aiutare i compagni era così forte da fargli dimenticare il dolore e le difficoltà nell'appuntamenti più importante dell'anno. Allegretti è rimasto in campo con un gomito completamente distrutto, dato che pochi minuti dopo l'inizio della partita gli è quasi saltato del tutto un legamento.

Nel secondo quarto, quando i 49ers erano avanti nel punteggio, lo staff medico è corso in campo per lui capendo immediatamente che era rimasto colpito da un grave infortunio. Malgrado tutto Allegretti ha deciso di restare in campo per aiutare il suo quarterback, Patrick Mahomes. Sui social il giocatore ha rivelato che tutta la squadra ha spinto per fargli continuare la partita e lui ha accettato senza battere ciglio, nonostante sia un giocatore in scadenza di contratto e il suo futuro sia ancora tutto da decidere.

I Chiefs in quel momento erano sotto 22-25 e proprio per questo la guardia offensiva italo-americana ha deciso di non mollare nel momento più importante: a riportarlo è stato NFL Network che ha raccontato la storia di sacrificio e orgoglio di questo giocatore. L'infortunio al gomito è molto comune tra i giocatori di football, ma questa volta sono stati coinvolti i legamenti e per questo, dopo i grandi festeggiamenti, Allegretti potrebbe essere operato per risolvere il problema e tornare a settembre a pieno regime per aiutare ancora i suoi compagni.

Patrick Mahomes si è congratulato con lui per la grande impresa compiuta, un gesto eclatante venuto a galla soltanto dopo la partita. Il giocatore ha sopportato 79 snap con un gomito andato, un'impresa che non ha eguali e che è destinata a restare nella storia: così Allegretti ha aiutato i Chief a vincere il terzo Super Bowl conquistato dai Chiefs in cinque anni.