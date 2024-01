UFC 297, dove vedere Strickland contro Du Plessis stasera in TV e streaming: orario in Italia, card e programma Strickland-Du Plessis è la sfida principale della UFC 297. A Toronto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio si sfideranno Strickland e Du Plessis per il titolo dei pesi medi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sean Strickland e Dricus Du Plessis daranno vita nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio all'UFC 297. Un match molto atteso delle Arti Marziali Miste e prodotto dalla Ultimate Fighting Championship. In Italia il combattimento sarà trasmesso da DAZN. L'incontro si terrà alla Scotiabank Arena di Toronto in Canada, alle 4 del mattino ora italiana.

Un incontro atteso come pochi in programma a Toronto la prossima notte. Si sfidano nell'ottagono canadese Strickland e Du Plessis. In palio non c'è solo la cintura dei pesi medi, ma c'è il predominio assoluto tra due atleti che non hanno mai perso e hanno un record immacolato. 28 vittorie, 5 pari e 0 sconfitte per Strickland, mentre Du Plessis, che ha un nome importante (lo stesso del Cardinale Richelieu), ha ottenuto fin qui 20 vittorie e 2 pareggi in 22 combattimenti.

Combattimento: Strickland vs De Plessis

Quando si disputa: sabato 20 gennaio

A che ora: 4:00

Dove si combatte: Scotiabank Arena, Toronto

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Competizione: UFC 297, Pesi medi

Dove vedere Strickland-Du Plessis in diretta TV e streaming: l’orario italiano

Sarà DAZN a mandare in onda il tanto atteso combattimento tra Sean Strickland e Dricus Du Plessis. La Main Card inizierà alle 0:30 ora italiana con quattro gare preliminari. Poi dalle 2 sono in programma quattro incontri della Card e alle 4 italiana ci saranno gli incontri della Card principali, tra questi svetta Strickland-Du Plessis. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN, con il commento di Alex Dandi.

Strickland-Du Plessis e la Main Card 297

Sean Strickland e Dicus Du Plessis daranno vita alla Card principale. Si comincia alle 4 ora italiana. Per la stessa card a seguire ci saranno l'incontro femminile tra Pennington e Bueno Silva e quelli maschili Magny-Malott, pesi Walter, Curtis-Barriault e Allen-Evloev.