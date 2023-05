Tyson mostra il suo rituale di allenamento sul ring a 57 anni: è ancora spaventoso Mike Tyson scatenato in allenamento, mostra lo smalto dei tempi migliori. Impressionante la potenza, l’atletismo e la ferocia del quasi 57enne.

A cura di Marco Beltrami

A fine giugno Mike Tyson spegnerà 57 candeline sulla torta. Il suo nome è sinonimo di pugilato e infatti nonostante gli anni passino, lo smalto sembra essere quello dei tempi migliori per l'ex campione mondiale dei pesi massimi. Una prova? Il video del suo ultimo allenamento postato sui social, letteralmente impressionante.

Sul ring Michael Gerard Tyson ha sempre sfoderato il suo enorme talento. Un mix di fisicità, potenza, grinta e cattiveria che gli ha permesso di diventare un'icona della boxe e fare incetta di soprannomi come "Iron Mike", l'uomo più cattivo del pianeta" e "Kid Dynamite". I suoi eccessi gli hanno impedito di ottenere forse risultati ancor più prestigiosi, con il suo nome spesso e volentieri legato anche ad episodi poco edificanti.

Eppure quando indossa i guantoni, Mike Tyson è sempre devastante. Basti guardare l'ultimo video caricato sui suoi profili, in cui si mostra alle prese con una speciale seduta d'allenamento. Difficile dire se la stessa sia il preludio ad un nuovo ritorno ai combattimenti dopo l'esibizione del 2020 contro Roy Jones Jr. Quello che è certo è che l'ex pugile è in grande forma con un'età biologica inferiore a quella anagrafica.

Nelle immagini caricate si vede un Tyson scatenato durante una speciale sessione con uno sparring partner. Tanto veloce quanto potente e feroce Tyson che sfodera diversi colpi violenti capaci di far vacillare il suo allenatore. I pad indossati da quest'ultimo riescono a frenare in parte l'impeto del campione che con un paio di bordate, rischia quasi di travolgerlo. I commenti sottolineano lo stupore dei fan di fronte ad un atleta che sembra giovare dell'elisir della giovinezza.

E in tanti hanno manifestato tutta la loro solidarietà per il povero allenatore di Tyson costretto a tenere botta di fronte a colpi violentissimi. In un paio di occasioni, l'uomo ha rischiato addirittura di essere colpito con Mike letteralmente in trance agonistica e chissà che il ritorno non sia dietro l'angolo.