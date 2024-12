Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, quando ci sarà l’incontro oggi: orario e dove vederlo in TV e streaming

video suggerito

Tyson Fury e Oleksandr Usyk tornano a sfidarsi per il titolo mondiale dei pesi massimi WBC, WBO e WBA di boxe. Dopo il primo confronto dello scorso maggio, vinto dal pugile ucraino, ecco la rivincita che andrà in scena oggi sabato 21 dicembre alle 21 ora italiana alla Kingdom Arena di Riyad. L'evento non sarà trasmesso in TV in chiaro, ma si potrà seguire anche in streaming su DAZN.

Tyson Fury non ha digerito la sconfitta incassata lo scorso 18 maggio. Il pugile americano fino a quel momento imbattuto con 33 vittorie (24 per ko) e un pareggio, sembrava in controllo ad inizio match ma ha poi subito il ritorno dell’avversario che tra ottava e nona ripresa ha piazzato dei colpi rivelatisi poi decisivi.

Fury è convinto di ristabilire quelle che a suo dire sono le reali gerarchie, anche se non sarà semplice contro un atleta che finora ha ottenuto 22 successi su 22 con 14 ko. Nella conferenza stampa di presentazione Tyson ha svelato di non essere nemmeno interessato più di tanto a riprendersi la cintura, quanto a guadagnare il più possibile prima di appendere i guantoni al chiodo. Quanto guadagneranno i due pugili? Si parla di un montepremi complessivo di oltre 130 milioni di euro.

L’incontro tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk è quello principale del programma del Ring of fire che prevede tutta una serie di sfide di pugilato. Si aprirà alle 16:30 e si arriverà così alla serata dove ci sarà poi l’incontro valido per i pesi massimi che chiuderà in bellezza la giornata.

Dove vedere Fury-Usyk, in diretta TV e streaming: l’orario italiano

L'incontro tra Fury e Usyk è in programma oggi sabato 21 dicembre intorno alle 21. L'orario d'inizio potrebbe slittare e dipenderà tutto dalle sfide precedenti, che inizieranno intorno alle 16:30. Per seguire l'attesissima rivincita che mette in palio la cintura dei pesi massimi, si potrà sfruttare DAZN: diretta TV su Smart TV o su televisori tradizionali (muniti di appositi dispositivi) e in streaming sempre sulla stessa piattaforma utilizzando dispositivi portatili e computer. Nessuna possibilità di assistere all'incontro in chiaro. Fury-Usyk si potrà vedere anche on demand sempre su DAZN, dove il contenuto resterà comunque nella disponibilità degli abbonati.