Tyson Fury ubriaco e ingestibile, il tassista non vuole sentire ragioni: finisce male Disavventura per Tyson Fury a pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro dal pugilato. Il campione dei mesi massimi ubriaco durante una vacanza, s’infuria con un tassista.

A cura di Marco Beltrami

Tyson Fury tornerà sul ring o il suo ritiro dall'attività agonistica, annunciato poche settimane fa dopo la vittoria su Dillian Whyte, allo stadio di Wembley è definitivo? In attesa di scoprire le sue volontà future, il popolare pugile ha fatto parlare di sé per una curiosa situazione extra-ring. Il meritato relax ha giocato un brutto scherzo al campione del mondo dei pesi massimi WBC, che si è lasciato andare in occasione di una vacanza e ha rischiato di combinarla grossa.

The Gipsy King, ovvero il Re Gitano vera e propria icona della box, si trovava a Cannes in vacanza con la famiglia e alcuni amici. Sui social ha fatto capolino un video, che è diventato virale, mostrando un Fury inedito. Accompagnato e sostenuto anche da suo padre John, il pugile è arrivato in strada pronto per prendere un taxi. Tyson è sembrato in difficoltà incapace di stare in equilibrio, e infatti non è riuscito a camminare regolarmente, ondeggiando e inciampando. Una situazione figlia di un eccesso d'alcol, per l'ex atleta che ha atteso il "lavoro" dei compagni che dopo aver intercettato un taxi, hanno a più riprese provato a convincere il tassista a caricare il pugile.

L'uomo alla guida della vettura dopo aver guardato Tyson è stato categorico, e ha spiegato ai presenti che il gigante americano era troppo ubriaco per entrare nel taxi. Dopo un fitto conciliabolo, con tanto di ampi gesti, Fury disinteressato dalla discussione ha provato ad entrare nel taxi cercando a più riprese di aprire la maniglia posteriore dell'auto, senza fortuna. A quel punto il tassista ha perso la pazienza ed è partito, lasciando i potenziali clienti al palo. A questo punto Tyson Fury spazientito, si è infuriato e ha provato a colpire la vettura prendendola a calci. Suo padre John è riuscito a trattenerlo, prima che la situazione degenerasse.

All'indomani dell'incidente, Tyson Fury si è rifatto vivo sui social mostrandosi durante una corsa per le strade di Cannes con suo padre. Inevitabile un ritorno sulla serata precedente: "Bella corsa papà questa mattina per la città". A quel punto papà John lo ha preso in giro: "Torna indietro. Ne abbiamo bevuto troppi ieri sera. Birra forte? La più forte che ho bevuto da molo tempo". Meglio scherzarci su dunque, e dimenticare in fretta