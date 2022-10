Tyson addormentato in diretta TV, finalmente la verità: la moglie gli aveva dato qualcosa Mike Tyson, leggenda della boxe, torna a parlare del celebre episodio dell’intervista televisiva finita male da Piers Morgan.

A cura di Marco Beltrami

Prima si lascia immortalare in aeroporto su una sedia a rotelle e subito dopo lo vediamo allenarsi selvaggiamente sul ring, sfoderando la forma fisica di un ragazzino. Prima pronuncia parole improntate al pessimismo, quasi preannunciando la sua morte, e poi si mostra pieno di entusiasmo. Insomma Mike Tyson è uno abituato a stupire, proprio come faceva quando combatteva.

La grande gloria della boxe americana, spesso e volentieri conquista la scena a suon di interviste molto particolari. Ormai molte delle sue "prodezze" extra-ring sono finire in prescrizione motivo per cui Iron Mike ne può parlare in libertà. A tal proposito come dimenticare quella volta in cui l'ex pugile lasciò tutti di sasso, in occasione di un collegamento televisivo durante la trasmissione di Piers Morgan e Susanna Reid, Good Morning Britain.

In quell'occasione Tyson si presentò davanti alle telecamere in evidenti difficoltà. Il campione dopo aver provato in tutti i modi a restare sveglio, crollò: piegato su ste stesso, il gigante si addormentò biascicando poche parole incomprensibili. A distanza di anni, è emersa la verità su quanto accaduto, grazie al diretto interessato. Tornato davanti a Piers Morgan per la trasmissione Talk TV, Tyson ha spiegato: "Ehi ascolta. Mi ero fatto male, mi stavo allenando ed è successo qualcosa. Mia moglie mi ha dato degli antidolorifici e dopo averli presi non ero in grado di articolare un parola, è stato un pasticcio ma era colpa mia".

Leggi anche Fiorentina-Lazio, le formazioni e dove vederla in diretta TV e live streaming su Sky o DAZN

In vena di rivelazioni, Tyson è tornato su un'altra situazione controversa, ovvero l'aggressione andata in scena in aereo durante il volo da San Francisco alla Florida. L'ex pugile che è stato poi "tradito" da un video messo in rete ha raccontato: "Venivo da un posto in cui 60mila persone fumavano cannabis. Quando ero sull'aereo, avevo fame ed ero stanco. C'era questo ragazzo che continuava a provocarmi, poi sono tornato in me e l'ho preso a calci in culo. Sto scherzando, vorrei averlo fatto. La mia guardia del corpo è saltata sopra di lui".