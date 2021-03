Tom Brady è pronto a rinnovare con i Tampa Bay Buccaneers per un altro anno. Il suo contratto sarà prolungato per tutta la stagione 2022. Dopo la vittoria dell'ultimo Super Bowl contro Kansas City Chiefs con un netto 31-9, il 43enne di San Mateo ha deciso di giocare fino a 45 anni. Secondo quanto riferito da Adam Schefter, giornalista americano, esperto di football che cita fonti vicine ad ESPN, l'estensione del contratto sarebbe pronta ad essere ufficializzata nelle prossime ore.

A questo punto, dopo aver vinto il suo settimo Super Bowl, Tom Brady, firmando il rinnovo, diventerà il quoterback titolare più anziano nella storia della NFL. Brady si era accordato per due anni con i Buccaneers la scorsa stagione, dopo aver preso la sorprendente decisione di lasciare i New England Patriots dopo due decenni e sei anelli del Super Bowl. Brady in realtà ha ufficialmente firmato un'estensione di quattro anni, anche se tre anni dell'accordo sono annullabili e inclusi solamente per aiutare a spalmare il costo del contratto.

Il nuovo contratto di Tom Brady con i Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady solo qualche settimana fa aveva vinto la settima finale del campionato NFL con la maglia dei Tampa Bay Buccaneers dopo averne giocate ben nove con i New England Patriots vincendone addirittura sei. Il suo settimo titolo è stato un vero e proprio trionfo visto che è l'unico nella storia della NFL ad aver vinto almeno una finale in tre diverse decadi. Il suo primo Superbowl l'aveva vinto addirittura nel 2001.

Oggi la notizia del suo prolungamento di contratto. Secondo Schefter questa mossa avrebbe salvato ai Buccaneers 19 milioni di dollari del tetto salariale ridotto quest'anno da 198, 2 a 182, 5 milioni causa del critico impatto finanziario dovuto alla pandemia. Quello firmato da Tom Brady, sarà dunque un accordo valido per un'altra stagione quando il campione americano avrà 45 anni. Tempo fa aveva proprio dichiarato di voler arrivare a giocare fino a questa età.