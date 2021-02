43 anni, il decimo Super Bowl, ma la stessa voglia di vincere. Tom Brady ha vinto la settima finale del campionato NFL con la maglia dei Tampa Bay Buccaneers dopo averne giocate nove con i New England Patriots e vinte sei. Il suo settimo titolo vinto è un vero e proprio record per questo sport, visto che è l'unico nella storia della NFL a vincere almeno una finale in tre diverse decadi e ha vinto il suo primo Superbowl nel 2001. Da stanotte il quarterback di San Mateo può vantare più vittorie nel Super Bowl di qualsiasi altra franchigia, visto che i suoi ex Patriots sono fermi a quota 6, ed è uno dei sette quarterback della storia ad aver fatto più di 400 passaggi a touchdown.

Quella di Tampa è una grande impresa perché arrivata al primo anno dopo l'era vincente con i New England: questo giovanotto di 43 anni permette ha portato il Vince Lombardi Trophy nella bacheca della squadra di coach Bruce Arians, che è diventato il coach più anziano a vincere un Superbowl (68 anni e 127 giorni). Brady ha portato nel suo nuovo gruppo quella mentalità di chi lavora sempre per migliorarsi e che cerca di trasformare ogni difficoltà in una grande opportunità.

Brady è stato premiato come MVP del Super Bowl e della stagione per la quinta volta in carriera e anche in quest'ultimo caso si tratta di un primato, visto che solo Michael Jordan ha fatto meglio nella NBA con 6 e LeBron James è terzo a quota 4. Brady, però, ha fatto meglio di MJ in quanto a titoli vinti (7 contro 6). I numeri di questo ragazzone californiano sono incredibili.

Tom ha battuto senza appello lo sfidante e concorrente Patrick Mahomes, che aveva trionfato lo scorso anno coi suoi Kansas City Chiefs: un trionfo che lo consegna di diritto alla storia dello sport mondiale.

Queste le parole di Brady ai microfoni della CNN dopo il trionfo: “Essere qui e festeggiare con la squadra questo titolo è fantastico e nessuno può portarcelo via. Voglio ringraziare i ragazzi e sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra per quello che siamo riusciti a esprimere nel momento che contava di più. Abbiamo avuto un mese di novembre complicato, ma poi ci siamo compattati e questo è stato il risultato. Credo che ognuno di noi fosse consapevole di potercela fare e il risultato di oggi è la logica conseguenza. Non voglio fare paragoni con le mie vittorie passate, ogni anno è fantastico e questa squadra è la migliore".