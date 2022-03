Tom Brady cambia idea, la teoria sull’annuncio del ritorno in campo: “Ringraziate Cristiano Ronaldo” Tom Brady cambia idea: dopo l’addio alla NFL, il quarterback ha annunciato il suo ritorno. Per molti tifosi è stato Cristiano Ronaldo a convincerlo.

"In questi ultimi due mesi ho capito che il mio posto è ancora in campo e non sugli spalti". Tom Brady cambia idea e due mesi dopo aver annunciato l'addio alla NFL ha deciso di indossare di nuovo scarpini e casco. Il quarterback ha annunciato la sua scelta dai suoi profili social nella giornata di domenica: "Verrà quel momento. Ma non è ora. Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia di supporto. Rendono tutto possibile. Sto tornando per la mia 23a stagione a Tampa".

Quando il mondo intero si stava chiedendo come sarebbe il football senza Brady, il quarterback ha rinviato questo interrogativo: alcuni hanno tirato un sospiro di sollievo, altri non sanno più cosa fare per perderlo di vista. Il miglior giocatore della storia, l'unico con sette vittorie al Super Bowl, ha deciso che non si ritirerà e che giocherà ancora la prossima stagione con i Tampa Bay Buccaneers. Quando inizierà la nuova annata avrà già 45 anni, ma per Tom Brady il tempo sembra non passare mai.

Tornerà in campo a 44 anni di età e con i Bucs cercherà di migliorare i suoi primati individuali e di squadra: sette anelli, sei con i Patriots e l'ultimo con i Buccaneers, più cinque premi MVP del SuperBowl e tre MVP della regular season.

Secondo molti tifosi il quarterback ha deciso di cambiare idea e ripensare al ritiro dopo aver parlato con Cristiano Ronaldo: Tom Brady era presente all'Old Trafford sabato, quando il Manchester United ha battuto il Tottenham per 3-2 con una tripletta del portoghese e dopo il fischio finale i due hanno trascorso del tempo insieme sul prato del Teatro dei sogni. CR7 è diventato il miglior marcatore della storia del calcio e i due si sono intrattenuti per diversi minuti: per molti quegli istanti lo hanno portato a cambiare idea.

Sia i Red Devils che i Buccaneers sono di proprietà della famiglia Glazer, che Brady ha ringraziato personalmente nella sua dichiarazione di addio dello scorso 1 febbraio: dopo l'annuncio del suo ritorno in campo, molti hanno ipotizzato che sia stato il fuoriclasse portoghese a convincerlo a tornare.

Se qualcuno fa riferimento a coincidenze ("Sabato: Tom Brady guarda Cristiano Ronaldo segnare una tripletta. Domenica: Tom Brady annuncia il suo ritorno"), per altri il cinque volte Pallone d'oro ci ha messo davvero lo zampino ("Ringraziate Cristiano! Brady è andato a trovarlo e a 37 anni Ronaldo ha segnato una tripletta. Dopo che lui e Brady hanno parlato, sono sicuro che lo ha convinto a tornare").

Appare davvero improbabile che nel giro di 24 ore ci sia stato un tale cambio di rotta da portare Brady a fare questo annuncio ma non è detto che la performance del 37enne di Madeira non abbia influito sulla scelta di tornare in campo.