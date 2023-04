Terrore al Masters di golf di Augusta: tre alberi giganteschi cadono sul pubblico, torneo sospeso Si è sfiorata la tragedia al Masters di golf in corso ad Augusta, in Georgia: a causa delle pessime condizioni atmosferiche, tre pini secolari si sono schiantati improvvisamente al suolo. Spettatori miracolati, torneo sospeso.

A cura di Paolo Fiorenza

Tragedia sfiorata al Masters di golf in corso ad Augusta, in Georgia: c'è mancato davvero poco venerdì pomeriggio (la tarda sera in Italia) perché qualcuno rimanesse schiacciato dal crollo improvviso di tre grossi pini posti sul percorso dell'Augusta National Golf Club, la storica casa del torneo americano (è il solo Major che si disputa fin dalla prima edizione sullo stesso campo).

Gli spettatori dell'87simo Masters sono scampati miracolosamente a un destino orribile quando gli alberi si sono schiantati al suolo, spinti dal forte vento che si sapeva che sarebbe arrivato ad Augusta, alla luce delle previsioni meteorologiche pessime. Quella che si è scatenata è stata una vera e propria bufera, con vento, pioggia e fulmini: il torneo è stato sospeso e riprenderà oggi con molti concorrenti che ancora devono completare il secondo giro.

Tutto è iniziato alle 16:21 locali (le 22:21 in Italia), pochi istanti prima che il gioco venisse interrotto per la seconda e definitiva volta nella giornata: in quel momento è caduto il primo dei tre alberi che in successione hanno sfiorato il pubblico assiepato sul percorso, che nel panico si è rifugiato nell'area posta tra il green della 15sima buca e la partenza della 17sima. Le immagini sono terribili (qui sotto un'altra angolazione) e mostrano come diverse persone si siano salvate per un pelo: qualora fossero state colpite anche solo di striscio, potevano subire lesioni gravi. Sergio Garcia era impegnato a puttare alla 15 ed è rimasto basito nel guardare la scena a pochi passi da lui.

Dopo che l'area è stata sgomberata sono arrivati ​​i greenkeeper, ovvero i giardinieri responsabili dell'erba del percorso, che con motoseghe hanno iniziato a provvedere alla rimozione degli enormi tronchi. A quel punto il gioco è stato sospeso definitivamente nella seconda giornata e restano vive le preoccupazioni anche per oggi, visti che i pini centenari sono sparsi lungo tutto il percorso del Masters di Augusta.

"L'Augusta National Golf Club può confermare che non sono stati segnalati infortuni per i tre alberi che sono stati spazzati via a sinistra del tee n. 17 a causa del vento – si legge in una nota del torneo – La sicurezza e il benessere di tutti coloro che parteciperanno al Masters Tournament saranno sempre la massima priorità del club. Continueremo a monitorare da vicino il meteo oggi e durante il torneo".

In effetti, con forti piogge previste per gran parte di sabato, c'è una grande probabilità di ulteriori interruzioni per il primo Major del 2023. Non si può escludere che la fine del torneo – che al momento vede in testa lo statunitense Brooks Koepka (132 colpi, -12) – slitti a lunedì, il che non accade dal 1983.