Tamberi si toglie sassolini in diretta: “Aspetta che finisco di bere”. È una risposta alle accuse

A cura di Fabrizio Rinelli

Gianmarco Tamberi si toglie qualche sassolino in diretta tv dopo aver trionfato in Diamond League nella tappa di Chorzow (Polonia). L'azzurro, che ha saltato 2.31 metri, ha riscattato l'incubo delle Olimpiadi di Parigi e ha voluto rispondere a suo modo, anche con un pizzico di sarcasmo, a chi lo aveva criticato per diete esagerate e scarsa idratazione. Tutti fattori che secondo qualcuno, subito dopo i Giochi francesi, gli avrebbero provocato le coliche renali di cui è stato vittima e che hanno compromesso la sua prova nella finale del salto in lungo negandogli la medaglia.

Chiaramente Tamberi non ci sta ed evidentemente seccato da tutto ciò che era stato detto in quei giorni sul suo conto ha voluto scherzarci su mandando però allo stesso tempo anche un chiaro messaggio. L'azzurro si è presentato ai microfoni Rai con tanto di bottiglietta d'acqua. Prima ancora di rispondere alla domanda dopo la vittoria in Diamond League ha chiesto di aspettare. Tamberi a un certo punto apre il tappo della sua bottiglietta e beve un sorso: "Aspetta che deve finire di bere l'acqua…". Da qui una risata di circostanza prima di rispondere.

La risposta di Tamberi in diretta tv: beve l'acqua e si toglie qualche sassolino

"Come si fa a tornare, vincere e sfiorare i 2,40? – chiede il giornalista Rai a Tamberi che prontamente non si fa cogliere impreparato -. Aspetta solo che finisco il bicchiere d’acqua della giornata… sassolini dalle scarpe… sassolini… Vabbè basta". Il video della gag è stato postato dallo stesso Tamberi all'interno delle story sul suo account Instagram. Per un momento Gimbo ha dunque voluto rispondere a chi l'aveva fortemente criticato per quanto accaduto alle Olimpiadi riscattando il dolore e la delusione di non essere riuscito a difendere l'oro di Tokyo.

Tamberi durante il salto alla Diamond League.

Le parole di Tamberi che punta Golden Gala

"Faccio fatica a esplodere di gioia ma sono contento di aver messo un'altra prestazione tra ciò che sarà e la delusione di Parigi – ha detto successivamente Tamberi -. La gara olimpica mi ha destabilizzato molto, tornato a casa non mi riconoscevo e sono arrivato qui come un ragazzino fuori posto. Fortunatamente oggi sono riuscito a reagire, esco con una buona misura anche se il rammarico a cinque cerchi rimarrà per sempre". Ora il prossimo appuntamento sarà a Roma e al Golden Gala dove non Tamberi potrà riabbracciare il pubblico italiano.