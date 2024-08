video suggerito

Tamberi trionfa in Diamond League, ma non può gioire fino in fondo: “Sono sulle montagne russe” Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto dell’appuntamento polacco di Diamond League. Il pensiero delle Olimpiadi lo tormenta ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

"Non mi sono mai arreso nella mia vita e non inizierò di certo ora a farlo". Gianmarco Tamberi è tornato, e si è preso la vittoria in Diamond League nella tappa di Chorzow (Polonia). L'atleta italiano reduce dalla delusione di Parigi dove non è riuscito a difendere l'oro di Tokyo a causa dei gravi problemi fisici, ha trovato il riscatto nel circuito internazionale di atletica saltando 2.31 metri.

Dopo un inizio particolare con la prima misura superata al terzo tentativo, Tamberi è cresciuto alla distanza: in scioltezza i 2.22, i 2.26, i 2.29 (al netto di un errore) e poi infine i 2.31 dove gli altri hanno sbagliato. Poco male poi per gli errori a 2.38 m e 2.40 m per Gimbo che si è preso la scena lasciando andare ad un urlo liberatorio. Nel frattempo alle sue spalle anche Stefano Sottile classificatosi settimo.

Sicuramente una soddisfazione per Tamberi che però non riesce a gioire fino in fondo. Il pensiero va sempre alle Olimpiadi dove non ha potuto dare il massimo per le coliche renali. Il suo post su Instagram infatti è sibillino: "Non mi sono mai arreso nella mia vita e non inizierò di certo ora a farlo! Quarta vittoria in Diamond League. Quanti alti e bassi emotivi in questo momento, tra felicità per questo e rammarico per quello sto vivendo tipo le montagne russe ma sicuramente preferisco ripartire da qui che da quella terribile giornata Parigina".

Un concetto che Gimbo ha già sottolineato alla Rai: "La gara olimpica mi ha destabilizzato molto, tornato a casa non mi riconoscevo e sono arrivato qui come un ragazzino fuori posto. Fortunatamente oggi sono riuscito a reagire, esco con una buona misura anche se il rammarico a cinque cerchi rimarrà per sempre".

E ora testa a Roma per il Golden Gala. Trionfare davanti ai propri tifosi sarebbe una gioia enorme per Tamberi che potrebbe così trovare ulteriore consolazione per l'esito infelice dei Giochi e forse anche per le successive polemiche, anche sulla sua dieta: "Mi raccomando ci vediamo venerdì 30 a Roma per il Golden Gala, non vedo l'ora di vivere il vostro calore!!!".