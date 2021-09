Sylla come Bonucci, l’urlo dell’Italia che domina in Europa: “It’s coming to Rome!” L’Italia del volley femminile ha vinto gli Europei battendo la Serbia con il punteggio di 3-1. Al termine della gara è esplosa la festa all’interno dello spogliatoio delle azzurre che tra urla, grida e cori, hanno intonato anche lo slogan tanto caro all’Italia del calcio dopo la conquista degli Europei. Miriam Sylla tra le protagoniste assolute: “It’s coming to Rome”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L‘Italia del volley femminile ha trionfato a Belgrado battendo la Serbia nella finale degli Europei di volley femminile. Azzurre campionesse d'Europa con il punteggio di 3-1. Al termine della sfida è esplosa la gioia di tutta la squadra di Mazzanti che ha fatto festa negli spogliatoi. Tra le protagoniste assolute c'è stata sicuramente Miriam Sylla, protagonista del match con ben 20 punti e un surreale 54% in attacco. Ha caricato la squadra con il suo carisma che ha dimostrato anche durante i festeggiamenti mostrandosi come una dei punti di riferimento di questa squadra.

In uno dei tanti video che le giocatrici si stanno divertendo a pubblicare sui social, uno in particolare ha colpito il popolo azzurro ancora euforico per la vittoria degli Europei dell'Italia del calcio poco meno di due mesi fa. La Sylla ha vestito per un attimo i panni di Leonardo Bonucci gridando al mondo intero lo slogan che ha accompagnato le notti magiche degli azzurri di Mancini dopo la conquista della finale di Wembley contro l'Inghilterra: "It's coming to Rome" ha gridato alla telecamera riprendendo il filo di conduttore che inevitabilmente in questa sera lega il calcio con il volley.

E proprio a testimonianza di questa forte unione, anche Roberto Mancini ha voluto fare i complimenti alle azzurre per questo fantastico trionfo. La Sylla si è distinta particolarmente in campo per carattere e determinazione, capace di risultare decisiva nella fase cruciale del match.

Dopo la gara Mirami Sylla non ha nascosto l'emozione per questo straordinario trionfo che ha visto l'Italia battere forse l'avversario più difficile come la Serbia: "Dopo l’Olimpiade non ci siamo abbattute, abbiamo lavorato duro perchè volevamo vincere qualcosa – ha detto – Non riesco a crederci, sono felicissima, abbiamo giocato un ottimo match”