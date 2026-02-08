Super Bowl 2026 oggi in TV, orario italiano e dove vederlo in chiaro e in streaming

Questo di oggi, domenica 8 febbraio 2026, è un giorno importante per gli appassionati degli sport americani. Perché questo è il giorno del Super Bowl. La 60ª edizione si terrà stanotte, e prenderà il via quando in Italia saranno le 0:30. Si sfideranno per il titolo Seattle Seahawks e i New England Patriots. L'incontro si disputerà al Levi's Stadium di Santa Clara in California. Prima del via l'inno nazionale americano cantato da Charlie Puth, mentre l'halftime show vedrà come protagonista il cantante Bad Bunny. Diretta TV in chiaro su Italia 1, oltre che per abbonati con DAZN. Seattle ha vinto solo una volta il SuperBowl, dodici anni fa. New England ha la chance di diventare la franchigia con il maggior numero di Super Bowl, per ora condivide il record con i Pittsburgh Steelers.

A che ora si gioca la finale del Super Bowl tra New England Patriots e i Seattle Seahawks: l’orario italiano

L'evento, sempre molto atteso in Italia, sarà trasmesso in diretta TV anche in Italia. Per vederlo non servirà un abbonamento. Perché oltre a DAZN sarà Italia 1 a mandarlo in onda. L'incontro tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks si potrà seguire dalle ore 0:30 italiana, quello sarà l'orario d'inizio ufficiale. Il Super Bowl, halftime show incluso, durerà almeno tre ore.

Dove vedere il Super Bowl 2026 in chiaro e in streaming

Da decenni il Super Bowl si può seguire anche in Italia. La sfida tra Seahawks e Patriots si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Italia 1, che ben prima delle 0:30, l'orario d'inizio farà partire il collegamento. Sarà una lunga notte per gli appassionati, che avranno la possibilità di seguire l'evento quasi fino alle 4 del mattino. Diretta anche per abbonati su DAZN, sia in TV che in streaming. Lo Streaming sarà in chiaro e gratis con Mediaset Infinity.