Super Bowl 2023 e Halftime Show stanotte in TV: orario e dove vederlo in diretta dall’Italia Il Super Bowl 2023 tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles si disputerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. L’incontro inizierà alle ore 0:30 italiane e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 ma anche su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Sta per arrivare il momento in cui gli Stati Uniti si fermano. Chiunque negli Stati Uniti oggi si metterà davanti alla TV e seguirà il Super Bowl 2023. In campo ci saranno i Kansas City Chiefs, alla terza finale in cinque anni, e i Philadelphia Eagles, che hanno vinto solo una volta cinque anni fa. La finale si giocherà in Arizona, allo State Farm Stadium di Glendale in Arizona. L'incontro si potrà seguire dall'Italia in diretta TV sia in chiaro su Rai 2 che su DAZN. Il Super Bowl numero 57 tra Eagles e Chiefs inizierà alle 0:30 ora italiana. Naturalmente c'è, come sempre, grande attesa per lo spettacolo dell'intervallo. L'halftime show sarà dominato da Rihanna, formidabile cantante che è stata scelta per uno degli eventi più importanti di tutto l'anno.

A che ora si gioca la finale del Super Bowl tra Philadelphia Eagles e i Kansas City: l’orario italiano

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs disputeranno la finale del Super Bowl 2023. La finale si giocherà in Arizona, in quello che fino a qualche anno fa era noto come lo stadio dell'Università di Phoenix. L'incontro inizierà alle ore 0:30 italiane, quindi nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

I Kansas City Chiefs si sono presentati da testa di serie numero 1 ai playoff, nella propria metà del tabellone, nei quarti hanno avuto la meglio su Jacksonville (27-20), poi hanno prevalso contro Cincinnati (23-20).

Pure i Philadelphia Eagles si sono presentati da numeri 1 nella propria metà di tabellone ma a differenza dei Chiefs hanno strapazzato gli avversari: 31-7 rifilato prima ai New York Giants e poi a San Francisco. Non c'è una favorita. I bookmakers danno le due squadre alla pari.

Dove vedere il Super Bowl 2023 in chiaro: diretta TV su Rai 1 e in streaming su Dazn

Il Super Bowl si potrà seguire in diretta TV su DAZN, che ha acquistato i diritti integrali del torneo e ha trasmesso integralmente anche i playoff. Gli abbonati avranno così la possibilità di seguire sulla piattaforma, tanto in TV quanto in streaming, la finale. Ma la finale tra Kansas City e Philadelphia si potrà seguire anche in chiaro su Rai 2 che manderà in onda l'evento dalle ore 0:15. Inoltre si potrà vedere il Super Bowl LVII in streaming tramite raiplay.it.

Cantanti e ospiti dell’Halftime Show: il programma dello spettacolo

Una parte importante del Super Bowl è data anche dall'Halftime Show. Un quarto d'ora in cui ci sono dei cantanti, di altissimo livello, che si esibiscono durante l'intervallo. L'Halftime show del 2023 avrà una sola straordinaria protagonista che sarà Rihanna, una delle cantanti più brave e famose al mondo, che dopo essere diventa mamma sarà sul palco in Arizona e poi tra un mese proverà a vincere anche un Premio Oscar.