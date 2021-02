Anche senza il solito bagno di pubblico presente sugli spalti, anche in un periodo delicato e complesso a causa della pandemia che non accenna a diminuire, il Super Bowl resta il Super Bowl e così, l'edizione 2021 andrà regolarmente in onda, con tutto il suo classico show al seguito. L'appuntamento è fissato nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 ed è fissato alle ore 00.30 italiane. Il Super Bowl è da sempre una delle manifestazioni che trascende lo sport e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica americana e che è tra gli spettacoli sportivi più seguiti al mondo.

La partita si disputerà al "Raymond James Stadium" di Tampa in Florida e ci sarà un po’ di pubblico sugli spalti, per le concessioni governative che controllato le curve epidemiologiche in modo costante. Al momento, lo stadio è stato aperto a 22.000 spettatori, tutti controllati e distanziati tra di loro. Per questa edizione 2021, al Super Bowl saranno i Kansas City Chiefs (vincitori della AFC) e i Tampa Bay Buccaneers (che hanno conquistato la NFC) a sfidarsi nella finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano.

Super Bowl 2021 in chiaro, la diretta TV e streaming su Rai2 e DAZN

Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs, in programma dalle 00.30 italiane nella notte tra il 7 e l'8 febbraio 2021 sarà un evento trasmesso sia in chiaro – senza obbligo di pagamento alcuno – e in esclusiva solamente per gli abbonati. Chi vorrà assistere alla finale di NFL e godersi lo spettacolo del Super Bowl 2021 senza pagare potrà farlo collegandosi in TV e in streaming sui canali Rai (Rai Due e RaiPlay). Mentre su DAZN ci sarà l'esclusiva live in TV e in streaming unicamente per gli abbonati.

La finale del Super Bowl 2021 tra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs

In campo tantissima qualità con due quaterback che hanno scritto parte della storia di questo sport: Tom Brady e Patrick Mahomes. Per i Chiefs potrebbe esserci il terzo titolo assoluto e una pronta replica, visto che hanno vinto il primo Super Bowl nel 1969 e l'ultimo due stagioni fa, nel 2019. Per i Tampa Bay si tratterebbe del secondo titolo, dopo essersi imposti nel 2002.

Cosa prevede l'Halftime show 2021: i cantanti dello spettacolo di metà partita

Ovviamente il Super Bowl non è solo sport ma anche spettacolo e grandissima attesa c'è anche per godersi lo spettacolo dell' "Halftime Show". In questa edizione, ci sarà il concerto di metà partita tenuto dall’artista The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo ricco di hit del momento tra cui il brano “Blinding Lights”. Curiosità anche per l’inno nazionale cantato prima del match, e che verrà intonato dalla coppia formata da Eric Church e Jazmine Sullivan. Prima dell’incontro tra i Bucaneers e i Chiefs anche uno show di Miley Cyrus: la popstar statunitense porterà sul palco il suo show pre-partita aperto a 7500 persone vaccinate.