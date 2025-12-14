Straordinaria Scandicci, conquista il Mondiale per Club nel derby tutto italiano contro Conegliano

Straordinaria vittoria da parte della squadra di Gaspari che conquista il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia. Scandicci ha battuto in 4 set Conegliano nella finale tutta italiana a San Paolo, in Brasile: 30-28, 25-19, 20-25, 25-23 lo score conclusivo per Antropova e compagne che volano meritatamente sul tetto del mondo del volley femminile. Per la quinta volta nella storia del Mondiale femminile per club, il trofeo della squadra più forte del mondo resta in Italia, questa volta grazie a Scandicci.

Scandicci per la prima volta sul tetto del mondo, Conegliano manca il poker

Ennesima dimostrazione del dominio della nostra pallavolo femminile a livello planetario con la splendida finalissima tutta italiana giocata a San Paolo del Brasile, in cui si sono sfidate Scandicci e Conegliano per il titolo valido per il Mondiale per Club. A festeggiare il titolo, per la prima volta nella sua storia, alla fine è stata la Savino Del Bene Scandicci capace di battere le fortissime rivali della Prosecco doc Imoco, in una battaglia durata quattro tiratissimi set, costringendo Conegliano a cedere e mancare il clamoroso poker iridato, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno.

Ekaterina Antropova sugli scudi, seconda miglior realizzatrice del torneo

A fare la differenza per Scandicci, come da pronostico una straordinaria Ekaterina Antropova che si laurea anche seconda miglior realizzatrice del torneo, perfetta nel guidare le compagne di squadra al successo, tra cui sono spiccate le giocate di Avery Skinner e Chiara Bosetti. Per la Prosecco doc Imoco non sono bastate le prodezze di Gabi, Isabelle Haak e Ting Zhu che sono state tra le migliori della finale il cui inizio ha visto Conegliano partire meglio ma che si è poi fatta rimontare, sciupando ben 4 set point e cedendo alle toscane 28-30. Nel secondo set Scandicci fa la differenza: 25-19 schiacciante, prima del terzo set più tirato per lo scatto d'orgoglio di Conegliano che si prende il parziale 25-21, prima del KO decisivo. Nel quarto parziale Antropova sale in cattedra regalando a Scandicci una vittoria meritatissima in un quarto set giocato punto a punto e vinto 25-23.