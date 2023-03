Stella del cricket distrutta dal dolore: la figlia di 2 anni muore per un attacco di epilessia Matt Dunn, giocatore del surrey, ha annunciato con una storia condivisa su Instagram il decesso della piccola Florence, affetta dalla sindrome di Dravet, una gravissima forma di epilessia. “Sarai per sempre con noi”.

Il giocatore di cricket, Matt Dunn, colpito da un grave lutto per la perdita della piccola Florence.

Florence aveva due anni. Sembrava un bambolina. È morta a causa di un attacco epilettico molto forte che questa volta non le ha lasciato scampo. Era la figlia di Matt Dunn, stella del cricket inglese che ha annunciato con grande dolore il decesso della piccola. "Sarai per sempre con noi", ha scritto in una storia condivisa su Instagram a corredo della foto della bimba che sorrideva alla vita, mentre la vita con lei è stata spietata. Non c'è risposta che si possa dare all'unica domanda che viene in mente: perché? E senti vacillare dentro di te antiche certezze.

La storia condivisa su Instagram dal giocatore del Surray.

"La nostra bellissima bambina ha messo le sue ali d'angelo ed è morta a causa di SUDEP (è l'acronimo di Sudden Unexpected Death in Epilepsy – morte improvvisa, inattesa e inspiegabile in corso di epilessia). Trovare le parole in questo momento è quasi impossibile – è il messaggio pubblicato su un profilo dedicato alla piccola, nel quale c'è il racconto del suo viaggio attraverso la malattia -. Eri così incredibilmente amata e il segno che hai lasciato su così tante vite è qualcosa di meraviglioso, hai illuminato ogni stanza in cui sei entrata. Saremo per sempre così orgogliosi di te e della bambina che lotta".

Il giocatore del Surrey e la famiglia devastati dalla perdita della figlioletta.

La piccola Florence era affetta dalla sindrome di Dravet, una forma rara e mortale di epilessia che viene descritta come una condizione neurologica genetica rara, che limita la vita ed è devastante. Non può essere curata, solo controllata con terapie farmacologiche. Scaturisce da una mutazione genetica che si manifesta prima della nascita e può causare un cattivo funzionamento nel modo in cui il cervello regola gli impulsi elettrici. Una disfunzione preoccupante che può portare convulsioni e, nel caso della sindrome di Dravet, serie abbastanza da portare anche al decesso del paziente.

Alec Stewart, direttore del cricket del Surrey e lui stesso ex giocatore della squadra inglese, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia in questo momento molto duro della loro vita: "Siamo tutti assolutamente devastati dalla notizia della morte di Florence. Forniremo a Matt e Jessica tutto il supporto possibile". Dunn è un battitore mancino che ha giocato in prima classe per la sua contea natale, il Surrey, dal 2010.