Splendido trionfo di Yeman Crippa! Domina in volata i 10 mila metri e si prende la Coppa Europa In Francia Yeamn Crippa si è confermato il migliore sul fronte continentale nei 10 mila metri. Già campione europeo nella distanza, si è preso anche la Coppa Europa con un assolo finale di classe e prepotenza.

A cura di Alessio Pediglieri

Yeman Crippa ha ancora una volta dimostrato di essere il re di una distanza che lo ha già laureato Campione europeo: l'azzurro ha vinto anche la Coppa Europa nei 10.000 metri, trionfando a Pacé, in Francia, dominando la corsa dall'inizio alla fine, chiudendo la propria fatica con il tempo di 28:08:83 che rappresenta anche il suo migliore stagionale.

Crippa è stato di parola: aveva detto che avrebbe provato ad essere protagonista e così è stato, estendo i 10 mila metri nel modo migliore, con una corsa di testa e poi l'allungo decisivo negli ultimi chilometri, cambiando passo e sbaragliando l'intera concorrenza. Il trentino è arrivato braccia al cielo al traguardo col tempo di 28:08.83 che rappresenta anche il suo stagionale, ottenuto oltretutto al debutto stagionale sulla distanza che lo ha spinto sul tetto europeo. Per Crippa, il successo a Pacé rappresenta il perfetto bis, dopo la vittoria ottenuta nel 2019 quando si impose con un tempo ancora migliore (27:49.79).

Per Crippa si tratta di un successo fondamentale che lo conferma il migliore sul fronte continentale con un doppio titolo ottenuto senza particolare difficoltà. Il 26enne trentino in questa stagione aveva già fatto il proprio debutto in Maratona, mentre era alla prima uscita sui 10 mila. In Francia è riuscito a imporsi con un finale in crescendo in una volata solitaria dove si è lasciato alle spalle l’israeliano Tadesse Getahon (28:08.48), lo spagnolo Ilias Fifa (28:12.62) e l’altro israeliano Gashau Ayale (28:15.32) che per tutta la gara hanno provato ad impensierirlo.

Soddisfazione enorme, ovviamente, subito dopo il traguardo: "Un successo in maglia azzurra è sempre importante, anche se mi sarebbe piaciuto correre più forte" ha detto un mai soddisfatto Crippa. "In pista si sentiva tanto vento e non erano previste lepri a scandire il ritmo. Ho dovuto cambiare in corsa gli obiettivi. Ho provato a 4 giri dalla fine per vedere chireggeva, poi nei 500 metri finali ho spinto la volata". Adesso, in programma ci sono i 3.000 a Pergine Valsugana il 17 giugno e i 5.000 metri negli Europei a squadre a Chorzow, in Polonia, una settimana più tardi. Ai Mondiali di agosto a Budapest per Crippa c'è in agenda l'assalto ai 10.000 metri.