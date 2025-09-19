Sorpresa Berrettini ai Mondiali di atletica dopo l’argento di Dallavalle: ha una richiesta per lui

Anche Berrettini era tra il pubblico ai Mondiali d’atletica nella gara che ha regalato l’argento a Dallavalle: il triplista sorpreso dal tifoso speciale.

Tra i tifosi che anche oggi hanno popolato gli spalti ai Mondiali di Atletica a Tokyo c'era anche Matteo Berrettini, infiltrato a sorpresa nella gara di salto triplo dove Andrea Dallavalle ha vinto una straordinaria medaglia d'argento: l'Italia gioisce ancora per un altro risultato importante e anche il tennista ha festeggiato insieme agli azzurri, lasciando senza parole perfino l'atleta che non sapeva della sua presenza tra il pubblico.

Le immagini hanno ripreso il loro incontro, avvenuto subito dopo la premiazione: Berrettini ha chiamato da lontano Dallavalle per congratularsi con lui e a distanza di qualche metro gli ha chiesto di poter scattare un selfie per poter celebrare con lui anche sui social, il tutto mentre il triplista lo guardava incredulo.

Berrettini assiste alla medaglia d'argento di Dallavalle

È stato un incontro particolare al quale nessuno si aspettava di assistere, ma Berrettini ha deciso di andare a Tokyo per guardare la gara di salto triplo godendosi anche una medaglia d'argento dal valore inestimabile. Dallavalle ha gareggiato addirittura per l'oro, ma alla fine si è accontentato del secondo posto che rappresenta comunque un risultato di grande prestigio. Ancora avvolto dalla bandiera dell'Italia il triplista è stato richiamato dagli spalti dove c'era il tennista ad aspettarlo.

Berrettini (di spalle, con il cappello bianco e blu) scatta un selfie con Dallavalle

Ha cercato di avvicinarsi il più possibile tra la folla per congratularsi e stringergli la mano, mentre Dallavalle era ancora stordito dalla vittoria dell'argento e incredulo per il tifoso speciale che gli si era parato davanti. Poi Berrettini gli ha chiesto di scattare un selfie per ricordare il momento, una missione difficile vista la confusione generale che c'era sugli spalti. Il tennista italiano ha deciso di assistere ai Mondiali di atletica di Tokyo facendo una piccola deviazione dopo l'uscita dal torneo di Hangzhou: in Cina è stato sconfitto in pochissimo tempo da Svrcina nella sua prima partita dopo oltre tre mesi di stop.