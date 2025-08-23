Sofia Raffaeli vince il bronzo nell’All-Around: è il terzo podio consecutivo in un Mondiale

La grazia e l'eleganza di Sofia Raffaeli lasciano tutti a bocca aperta anche in Brasile dove arriva la medaglia di bronzo nell'All-Around ai Mondiali di ginnastica ritmica 2025. L'azzurra si conferma ancora tra le migliori al mondo e dopo il terzo posto di Parigi trova una prestigiosa conferma anche nel torneo di Rio de Janeiro dove sfida a testa alta le più grandi di questo sport. La marchigiana è dietro solo alla tedesca Darja Varfolomeev e alla bulgara Stiliana Nikolova, rispettivamente oro e argento. Dopo il quarto posto nelle qualifiche è riuscita a migliorarsi ancora e a strappare un risultato preziosissimo.

Sofia Raffaeli medaglia di bronzo ai Mondiali

A Rio de Janeiro c'erano le 18 migliori ginnaste al mondo e l'italiana è riuscita a piazzarsi sul podio: è la terza volta consecutiva dopo l'argento a Valencia 2023 e l'oro a Sofia 2022, risultati straordinari che le permettono di continuare il percorso nell'Olimpo di questo sport. Sofia Raffaeli nell'All-Around è stata quasi perfetta in tutti gli attrezzi: nel cerchio ha totalizzato il miglior punteggio (30.550), ha incantato con la palla (29.100) e con il nastro (29.300) e ha perso un po' di terreno solo con le clavette (29.00) con le quali ha ottenuto il sesto miglior punteggio per un totale di 17.950.

Un risultato ottimo che le ha permesso di portare a casa la medaglia di bronzo tra l'ovazione del pubblico. È una grande conferma a livello internazionale per la ginnasta che a Parigi aveva conquistato l'amore di tutti i tifosi per la sua eleganza, portando a casa una medaglia storica per la federazione italiana. In Brasile meglio di lei sono andate solo Darja Varfolomeev (121.900), e la bulgara Stiliana Nikolova (119.300). Poca soddisfazione per l'altra italiana in gara, Tara Dragas, che ha chiuso la sua prova con un tredicesimo posto.