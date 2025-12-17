Sky Christmas Days, il programma di tutti gli eventi sportivi in diretta e on demand su Sky durante le feste

Oltre 350 ore di diretta tra calcio e basket, oltre alle storie dei grandi protagonisti dello sport italiano e internazionali: tutta la programmazione festiva di Sky.

Il periodo delle feste natalizie sarà tutto dedicato alla passione per lo sport per Sky che rafforzerà il suo palinsesto puntando su sport live, grandi storie e approfondimenti con gli Sky Christmas Days. Al centro ci saranno i grandi protagonisti del 2025 che hanno portato alle stelle i colori azzurri: calcio, basket tennis, motori e ovviamente sport invernali che saranno l'antipasto dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. SkySport ha presentato la sua programmazione per il periodo di Natale che comprenderà non soltanto gli eventi live (oltre 170 partite in diretta tra Serie A, campionati esteri e coppe europee), ma anche produzioni originali sui nomi più importanti della storia dello sport.

Tutti gli eventi live durante le feste

Natale chiama Boxing Day e ovviamente la Premier League sarà grande protagonista delle prossime feste. La Premier Legue sarà in onda con 50 partite, a cominciare dalla 17esima giornata fino al turno infrasettimanale dell'epifania dove spicca Arsenal-Liverpool. Non mancheranno le consuete partite di Santo Stefano e del weekend successivo, grande tradizione natalizia inglese. Anche la Serie A scenderà in campo negli stessi giorni con il big match Juventus-Roma del 20 dicembre e quattro giornate di campionato nel giro di 20 giorni.

Nel giorno di Natale invece gli appassionati di NBA potranno godersi la magia di dieci ore di diretta consecutive, dalle ore 18:00 con Cleveland-New York fino al cuore della notte con Denver-Minnesota. Sky ospiterà anche le partite live dell'Eurolega con Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate in grandi sfide internazionali e il derby programmato per il 2 gennaio alle ore 20:30.

Gli approfondimenti di Sky

Le feste sono anche l'occasione per rivivere le grandi storie dello sport italiano con i format da guardare in diretta e rivedere on-demand. Si spazia dal calcio, Paolo Di Canio che nel suo speciale racconterà il calcio inglese dietro le quinte del derby Chelsea-Arsenal, alle imprese di Jannik Sinner alle Finals, alla leggendaria 3Tre di Madonna di Campiglio con i suoi sciatori più iconici fino a !1996, l'anno di Del Piero", un documentario sul simbolo della Juve e la stagione che lo ha consacrato al grande calcio.

Gennaio è anche il mese del calciomercato, con la sessione che si aprirà il 2 gennaio 2026 e che vedrà tra le sue protagoniste anche le squadre italiane alla ricerca dell'acquisto perfetto: tornerà "Calciomercato – L'Originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che con il loro studio itinerante racconteranno tutti i retroscena e le trattative più calde del prossimo mese.