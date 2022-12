Si addormenta al volante e scatena l’apocalisse, Rishabh Pant salvato dai passanti: è un miracolo Le impressionanti immagini e video dell’incidente che ha visto protagonista Rishabh Pant che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

A cura di Marco Beltrami

Sembrava una scena di un film d'azione e invece è tutto vero. Una carambola impazzita, e un auto che finisce in fiamme semi-distrutta. Alla guida della stessa c'era un personaggio molto popolare anche oltremanica, ovvero il campione e stella del cricket (disciplina molto popolare nei Paesi del Commonwealt) Rishabh Pant. L'atleta indiano seppur gravemente ferito, ne è uscito miracolosamente vivo.

Il classe 1997 era alla guida del suo Suv in una zona del nord dell'India, quando si è reso protagonista di uno schianto terribile. Rishabh Pant ha perso il controllo del mezzo che è finito violentemente contro il guard rail, ribaltandosi poi due volte. Il wicketkeeper-battitore che era da solo, è riuscito ad uscire dal mezzo grazie all'aiuto di soccorritori d'eccezione prima che lo stesso si incendiasse per uno scenario davvero apocalittico.

Le immagini del tutto sono diventate di dominio pubblico, dopo che la TV indiana ha diffuso la registrazione di una telecamera presente nella zona dell'incidente. Il 25enne stella della squadra dei Delhi Capitals e della nazionale indiana stando alle prime ricostruzioni si sarebbe addormentato alla guida. Il direttore generale della polizia di Uttarakhand, Ashok Kumar, ha dichiarato: "Pant aveva detto alla polizia locale di aver perso il controllo della sua auto dopo essersi appisolato per un paio di secondi. La polizia sta indagando sul caso".

Nessuno a giudicare dalle immagini dell'incidente e dalla devastazione successiva all'intervento dei vigili del fuoco, avrebbe pensato ad un Rishabh Pant vivo e invece per fortuna, l'atleta ha riportato solo una serie di ferite: "Rishabh ha due tagli sulla fronte, uno strappo al legamento del ginocchio destro e si è anche fatto male al polso destro, alla caviglia, al dito del piede e ha subito lesioni da abrasione sulla schiena. Le condizioni di Rishabh rimangono stabili, e ora è stato trasferito al Max Hospital, Dehradun, dove sarà sottoposto a risonanza magnetica per accertare l'entità delle sue ferite e formulare il suo ulteriore corso di trattamento", ha rivelato Jay Shah, segretario del Board of Control for Cricket in India.

Pant si stava recando a Roorkee per fare una sorpresa a sua madre prima dell'inizio del nuovo anno. Fondamentale per lui è stato l'intervento di alcuni residenti della zona che hanno assistito all'incidente e lo hanno trascinato fuori dal veicolo. Le immagini relative all'immediato post-incidente infatti sono impressionati, con il giocatore di cricket ricoperto di sangue sul volto e con i segni delle contusioni sulla schiena, in stato di shock. Tutto il panorama sportivo, fa il tifo per lui per una repentina guarigione. E a giudicare dalle immagini è davvero un miracolato.