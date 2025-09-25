Shewarge Alene è morta a 30 anni dopo un malore in allenamento 4 mesi fa l’ultimo trionfo

L’atletica è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Shewarge Alene. La maratoneta è morta a soli 30 anni per le conseguenze di un malore accusato durante un allenamento. Non c’è stato nulla da fare per la campionessa, che è stata prontamente trasportata in ospedale ad Addis Abeba. Le cure disperate, però, non hanno prodotto gli effetti sperati e Shewarge Alene si è spenta.

Chi era Shewarge Alene, campionessa di maratona

Solo pochi mesi fa l’etiope era stata celebrata dal mondo della maratona per il successo nella gara di Stoccolma, una dimostrazione di forza per lei, atleta affermata e competitiva anche nella mezza maratona e nella 10 km. Una vita tutta dedicata alla corsa per Shewarge Amare Alene, che ha disputato 27 maratone vincendone 12. Ha vissuto in Messico e a New York, tornando nel suo Paese d’origine negli ultimi mesi. Qui si è preparata per quella che è stata la sua ultima prova ufficiale, la maratona svedese del 31 maggio scorso. I suoi migliori tempi personali sono stati 1:07:43 nella mezza maratona (maggio 2022 a Konya) e 2:27:26 nella maratona (ottobre 2023 a Città del Capo).

Il comunicato ufficiale sulla maratoneta

A confermare le indiscrezioni sul decesso sono stati proprio gli organizzatori della maratona di Stoccolma con una breve nota ufficiale di cordoglio: "È con profondo dolore che abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Shewarge Alene, vincitrice della maratona adidas Stoccolma 2025. Shewarge Alene si è sentita male durante una sessione di allenamento ed è stata portata in ospedale, dove purtroppo la sua vita non ha potuto essere salvata. Shewarge Alene aveva 30 anni. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari".

Due compagne di squadra l’hanno descritta come un’“amica generosa” e un’“atleta determinata” ai microfoni del Mirror. Un allenatore etiope, rimasto anonimo, ha dichiarato alla stampa locale che non solo avevano perso una grande atleta, ma anche un modello per le giovani ragazze del Paese.