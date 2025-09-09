Sedriques Dumas mostra il conto in banca prima di lottare, ha solo 13 euro: “Ora starete godendo”

Le star delle arti marziali miste spesso e volentieri ricevono lauti compensi per la partecipazione agli eventi. Proprio per questo motivo ha fatto scalpore quanto accaduto a Sedriques Dumas. Il lottatore americano, soprannominato "The Reaper" (ovvero il Mietitore, ndr), ha mostrato infatti una foto relativa al suo conto in banca, a conferma delle gravissime difficoltà finanziarie che sta attraversando.

Quanto ha sul conto Sedriques Dumas

Prima di tornare nell'ottagono per il prestigioso evento "Noche UFC", Sedriques Dumas ha postato un'immagine che evidenzia la somma irrisoria di 13,96 dollari, ovvero poco meno di 13 euro, sul suo conto. Un'immagine accompagnata da queste parole: "Questo è il prezzo da pagare per diventare adulti e per dover pagare azioni legali e altre cose nella vita. Potete ridere, vi sto dando qualcosa di cui godere". Già queste parole confermano la fama di Dumas, che paga dazio a una vita privata turbolenta, a dir poco.

Infatti, la sua situazione finanziaria è figlia dei danni fatti lontano dalla palestra e dai palazzetti. Dal 2014 Dumas ha dovuto fare i conti con ben 14 arresti, tutti nella contea di Escambia, in Florida, secondo i registri della polizia. L'ultimo episodio, tutt'altro che edificante, risale a quest'anno, quando è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio, aggressione, possesso di armi e droga, ed è stato considerato recidivo. La cauzione? 558.500 dollari, un vero e proprio record per lui.

Quanto potrà guadagnare il lottatore MMA

Nonostante la sua fama, la UFC ha deciso di non silurare Dumas ma di continuare a farlo competere. Per questo avrà un'altra opportunità di riscattarsi prossimamente, in un incontro nella categoria dei pesi medi (fino a 83,9 kg), contro Zach Reese. Di norma, chi partecipa ai turni preliminari ottiene una borsa minima che oscilla tra 9.200 e 27.600 euro, anche se non mancano voci secondo cui per alcuni esordienti il compenso iniziale possa fermarsi intorno ai 3.680 euro. Oltre al cachet base, i lottatori hanno la possibilità di incrementare i propri guadagni grazie ai premi speciali: il riconoscimento per il miglior KO o per il match più spettacolare della serata può infatti valere fino a 46.000 euro.