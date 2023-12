Scardina torna a casa dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione: “Continuare a lottare per un sogno” Daniele Scardina torna a casa dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione. L’annuncio è stato dato sui social da King Toretto: “Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno”.

A cura di Vito Lamorte

Daniele Scardina torna a casa dopo 10 mesi di ospedale e riabilitazione. L'annuncio è stato dato sui social da King Toretto, che è tornato a parlare dopo un paio di mesi per un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il pugile lombardo, a sette mesi dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito dopo un allenamento, potrà finalmente tornare a casa e riprendere i suoi spazi vitali.

Questo il post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram: "Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere".

Scardina era stato colpito da un malore lo scorso 28 febbraio al termine di un allenamento e aveva subito un intervento chirurgico per arrestare l’emorragia cerebrale: poi il coma e il risveglio, prima du una lunga riabilitazione. Le notizie che hanno accompagnato quest'ultimo periodo sono sempre state positive e così ora il pugile di Rozzano tornerà a casa.