Samuele Ceccarelli non delude: suoi i 100 metri agli Assoluti, è il suo 1° titolo italiano Nella seconda giornata dei Campionati italiani di atletica che si stanno svolgendo a Molfetta il campione toscano si è imposto sui 100 metri con 10″31 vincendo il suo primo titolo tricolore. Ottimo viatico in vista dei Mondiali di agosto.

A cura di Alessio Pediglieri

Samuele Ceccarelli si conferma ad altissimi livelli anche agli Assoluti di Molfetta dove il toscano è riuscito a conquistare i 100 metri guadagnandosi il titolo tricolore, nella seconda giornata del meeting. Il primo in assoluto della sua carriera. Ha chiuso con un ottimo tempo, 10.31 che gli è valsa la vittoria. Ottimo viatico in vista dei Mondiali di Budapest sempre più vicini, in programma il prossimo agosto.

Tutti lo attendevano per vedere se gli esaltanti risultati della prima parte del 2023 fossero frutto di un exploit estemporaneo o se per Samuele Ceccarelli so potesse parlare ancora una volta di talento in ascesa. La seconda ipotesi è stata quella vincente perché ai campionati Assoluti che si sono svolti a Molfetta il già campione d'Europa sui 60 metri indoor, non ha deluso prendendosi il suo primo titolo tricolore, mostrandosi in uno stato ottimale.

Dopotutto anche il suo preparatore, Mauro del Medico lo aveva annunciato senza fare melina: Samuele aveva nel mirino i 100 metri che erano alla sua portata, vista una condizione in crescendo. Così è stato: pur accusando un crampo subito dopo l'arrivo ha comunque chiuso col miglior tempo, 10.31.

Partito bene ai blocchi, Ceccarelli sul finale è entrato in difficoltà come non gli era successo in batteria, ma il vantaggio è stato tale da consentirgli di vincere il titolo in 10.30 con -1,0 di vento a favore. Secondo posto per un ottimo Rigali con 10.34, terzo l’altro bergamasco, Eric Marek, con 10.41. Quarto Mattia Donola con 10.54 e 10.56 per Luca Antonio Cassano.

Tra gli altri titoli italiani, si festeggia il primo Assoluto di Simone Bertelli nel salto con l'asta mentre nel disco c'è stata la conferma di Osakue. Bene anche Simonelli re nei 110hs mentre nel salto con l'asta femminile esulta Elena Vallortigara con 1.87.