Ryan Garcia sorprende tutti: annuncia la nascita del figlio, poi poco dopo il divorzio dalla moglie Il campione dei pesi leggeri Ryan Garcia ha stupito tutti con un doppio annuncio su Instagram, cancellando poi il secondo post dopo la valanga di commenti negativi.

I milioni di followers di Ryan Garcia, il campione di pugilato statunitense con cittadinanza messicana, non potevano crederci quando hanno visto quei due post su Instagram uno dietro l'altro un paio di giorni fa. Era venerdì sera quando Garcia ha prima annunciato a tutti la nascita del suo primo figlio, con tanto di foto tenerissima del neonato, e poi dopo poche ore ha comunicato con un altro post il suo imminente divorzio dalla moglie sposata tre anni fa. Una mossa che gli ha attirato una valanga di commenti negativi che probabilmente lo hanno indotto a cancellare il secondo post.

L'ex campione ad interim dei pesi leggeri WBC aveva dato il benvenuto al mondo a suo figlio Henry Leo con un bel messaggio, in cui alludeva anche scherzosamente al suo soprannome sul ring di ‘Flash': "Onorato di annunciare il mio bellissimo primogenito. Lodate il Signore. Sono così grato, lo amo già così tanto. È già così veloce ahaha. Ci ha messo solo 8 minuti per arrivare. Sapete da dove ha preso quella velocità. Henry Leo Garcia sarà dieci volte più forte, dieci volte saggio, dieci volte più bello ma dovrà lavorare dieci volte più duramente. Grazie Signore ti amo".

Garcia poco dopo ha tuttavia scritto che lui e la madre del piccolo, la top model Andrea Celina, "hanno deciso di divorziare". La coppia sta insieme dal 2019 e si è ufficialmente sposata nel 2021. "Mentre entro in un nuovo capitolo della mia vita, ho il cuore pesante nel condividere che Andrea e io abbiamo deciso di divorziare – ha scritto il pugile in un successivo post su Instagram ora cancellato – Anche se questa decisione segna la fine del nostro matrimonio, è importante sottolineare che il nostro rapporto come co-genitori rimane la nostra massima priorità".

Il secondo post cancellato da Ryan Garcia in cui il pugile annunciava il divorzio dalla moglie

Il 25enne Garcia, che adesso ha due figli con la sua compagna, l'ha definita una "partner incredibile e una madre ancora più straordinaria" nel post della rottura, aggiungendo a conclusione: "Sono profondamente grato per gli anni che abbiamo condiviso e per il suo incrollabile impegno nei confronti della nostra famiglia". Tuttavia circa 12 ore dopo aver dato la notizia del divorzio, Garcia ha cancellato il post dalla sua pagina.

Celina deve ancora commentare pubblicamente l'annuncio del pugile, ma ha condiviso in una storia su Instagram uno screenshot della canzone di Eminem ‘Love the Way You Lie' (amo il modo in cui menti, in italiano). Garcia è uno dei migliori pugili leggeri in attività: nel marzo dell'anno scorso la rivista The Ring lo ha inserito al terzo posto. Il suo record è di 24 vittorie (di cui 20 per KO) e una sola sconfitta incassata l'anno scorso da Gervonta Davis.