Ryan Crouser nuovo recordman nel Getto del peso dopo 32 anni

Ryan Crouser è il nuovo recordman nella disciplina del Getto del peso. Il ragazzone statunitense ha fatto registrare il nuovo primato al coperto nel corso di una riunione della American Track League a Fayetteville, in Arkansas. 22.82 la misura fatta registrare dal campione olimpico Crouser che ha così superato i 22.66 stabiliti nel gennaio 1989 dal connazionale Randy Barnes. Quest'ultimo si può consolare con il record assoluto di 23.12 outdoor. Giornata da incorniciare dunque per l'atleta di Portland che dunque scalda i motori in vista delle prossime Olimpiadi.

Chi è Ryan Crouser e cosa ha vinto nella sua carriera

Ryan Crouser dunque si conferma un vero e proprio predestinato dell’atletica e in particolare del getto del peso. Dopo aver collezionato numerosi risultati importanti già a livello giovanile, compresi i Mondiali allievi in Italia a Bressanone nel 2009 con l’oro nel Getto del peso e l’argentino del Lancio del disco, questo gigante di più di 2 metri per 125 chilogrammi di peso ha iniziato la sua avventura nei big. Concentratosi esclusivamente sulla prima disciplina ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, e l’argento ai Mondiali di Doha nel 2019.