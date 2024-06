Rissa selvaggia tra due spettatori di MMA: “Schiaffeggiami!”. L’altro lo gonfia di botte La riunione di MMA in cui Islam Makhachev ha battuto Dustin Poirier ha visto scatenarsi una rissa selvaggia sugli spalti: “Vieni a schiaffeggiarmi, ragazzo bianco!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Chi era andato a vedere UFC 302 per godersi il grande spettacolo delle mazzate tra due pezzi grossi come Islam Makhachev e Dustin Poirier (ha vinto il primo per sottomissione al quinto round), ha potuto assistere – tutto incluso nel prezzo del biglietto – anche ad una rissa selvaggia esplosa sugli spalti dell'arena di Newark, nel New Jersey, dove si svolgeva la riunione di MMA. È accaduto che uno spettatore – in stato di alterazione evidente – abbia provocato senza alcun motivo un'altra persona presente nel pubblico: quest'ultima ha preso in parola il suo folle invito a schiaffeggiarlo e gli ha rifilato una sberla pazzesca, facendolo cadere in giù per parecchie file e completando poi il pestaggio con una serie di pugni che hanno lasciato tramortito il suo avversario.

Tutto è iniziato da qua, un uomo fuori di sé provoca un altro tifoso: finirà male per lui

"Vieni a schiaffeggiarmi, ragazzo bianco!"

La rissa ha avuto luogo molto in alto sulle tribune: quando chi era seduto lì vicino ha capito cosa stava accadendo, ma soprattutto sopra sarebbe successo di lì a poco, ha filmato tutto col suo smartphone e il video ha registrato milioni di visualizzazioni. Il filmato inizia senza spiegare perché un uomo con lunghi capelli biondi e addosso una canottiera nera stesse urlando – in maniera chiaramente figlia di una condizione mentale turbata – in faccia ad un uomo di fronte a lui: "Hai detto che mi avresti schiaffeggiato, vero ragazzo bianco? Vieni a schiaffeggiarmi, ragazzo bianco!".

Scoppia la rissa: botte da orbi in tribuna

Uno "schiaffeggiami" ripetuto più volte, con espressione sempre più sfigurata, fino ad arrivare a percuotersi il viso e poi a colpire la mano dell'altro tifoso che lo invitava ad abbassare i toni. All'ennesimo invito a dargli un ceffone, il suo interlocutore ha visto cadere tutti i suoi argini ed è partito con una sberla micidiale che ha preso in pieno il primo tifoso. Da lì si è scatenata una rissa che a dire il vero ha visto solo il provocatore prenderle di santa ragione. Un altro cazzotto terrificante lo ha fatto volare parecchie file in basso, ma non è finita lì, perché l'altro si è scagliato contro di lui a quel punto indifeso, facendolo oggetto di una raffica di pugni.

Fortunatamente poi altri spettatori sono intervenuti per separare i due improvvisati lottatori, il cui ‘combattimento' ha riscosso molto successo sui social: "È stato il miglior combattimento della serata", ha scritto qualcuno.