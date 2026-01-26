Quanto ha guadagnato Alex Honnold per scalare il Taipei 101: “Cifra imbarazzante”

Confesso che quando ho visto Alex Honnold salire su a mani nude, senza funi, imbracature o protezioni, per il Taipei 101 (l'11simo grattacielo più alto al mondo con i suoi 101 piani e 508 metri di altezza), ho avuto due pensieri per la testa. Il primo è stato la paura, istintiva, primordiale. Sarebbe bastato un nonnulla e Netflix avrebbe trasmesso la morte in diretta. Il secondo è stato: chissà quanti soldi gli hanno dato.

Perché puoi essere bravo quanto vuoi, puoi avere tutta l'esperienza del mondo per fare le cose ‘in automatico', senza neanche pensare che sotto di te c'è il vuoto, e tuttavia la morte è lì, a una presa sfuggita, un piede scivolato, un colpo di vento che può far perdere perdere un equilibrio che appare davvero irreale durante l'ora e mezza di durata della scalata ‘free solo'.

La "cifra imbarazzante" guadagnata da Alex Honnold

Allora pensi che una vita gettata così su un tavolo di roulette debba valere milioni, soprattutto considerando il gigantesco spettacolo allestito da Netflix per un'audience planetaria, e invece Honnold spiega di aver guadagnato con la sua impresa "una cifra imbarazzante", quantificata (non da lui, ma da fonti certe) in 500mila dollari, pari a 420mila euro al cambio attuale.

Per capirci, il 40enne californiano la ritiene "imbarazzante" nel senso che è bassissima rispetto al rischio che si è assunto, anche confrontandola coi guadagni milionari che girano in certi sport. Il ‘New York Times' gli ha chiesto se si è trattato del suo incasso più grande per un giorno di ‘lavoro'. "Forse. È meno di quanto il mio agente aspirasse – ha risposto Honnold – Ma io lo farei gratis, sarebbe fantastico. Voglio dire, sedersi da soli in cima alla guglia è una follia".

Perché Honnold non ha un'assicurazione sulla vita

"E quindi se non ci fosse tutto lo spettacolo intorno, e avessi l'opportunità di farlo da solo, mi andrebbe bene. Lo farei, ma in questo caso, c'è uno spettacolo – ha aggiunto il ‘free climber' – Non vengo pagato per salire sull'edificio. Vengo pagato per lo spettacolo. Sto scalando l'edificio gratis. Quanto mi pagano? È una cifra imbarazzante. Se lo si inserisce nel contesto degli sport tradizionali, è una cifra imbarazzantemente bassa. I giocatori della Major League Baseball ottengono contratti da circa 170 milioni di dollari. Gente di cui non hai mai sentito parlare e di cui non importa a nessuno…".

Ah, un'ultima curiosità su Honnold: incredibilmente non ha un'assicurazione sulla vita. "Penso che sarebbe troppo costoso, ma penso che l'assicurazione in generale sia una specie di truffa – ha spiegato – Il punto è pagare. C'è un motivo per cui le compagnie assicurative sono giganti della finanza. Perché tutti gli altri vengono fregati…".