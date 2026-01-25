Alex Honnold fa un’altra impresa: ha scalato il grattacielo di Taiwan, 508 metri senza protezioni

L’americano pratica l’arrampicata ‘free solo’, cioè senza corde né protezioni. Honnold era stato assai criticato per questa impresa, che è riuscito a realizzare senza patimenti.

Il noto scalatore americano Alex Honnold è salito in ‘free solo' , cioè senza né corde né protezioni sul grattacielo simbolo di Taiwan, il cosiddetto Taipei 101. L'ascesa di 508 metri è durata un'ora e mezza ed è stata seguita da una nutrita folla di spettatori, che in avvio hanno avuto un bel batticuore, ma poi dopo averlo visto in azione hanno iniziato a fare il tifo per l'americano con maggiore tranquillità.

Honnold: "Che vista incredibile"

La sua impresa è stata organizzata anche con l'autorizzazione di chi gestisce l'edificio e con Netflix, che l'ha trasmessa in diretta, o meglio con una diretta quasi totale. Le immagini andavano in onda con 10 secondi di ritardo, il tempo che serviva per oscurare una eventuale caduta e naturalmente. Quando è arrivato sull'ultima guglia Honnold ha detto: "Che vista incredibile".

In conferenza stampa ha aggiunto che erano anni, più di dieci, che sognava quella scalata, e che volutamente l'ha fatta in modo ufficiale, e non così da intruso. La scalata dell'americano è stata rinviata di un giorno a causa del maltempo, Honnold però non è il primo a effettuare un'impresa del genere, perché prima di lui toccò allo ‘Spiderman' transalpino Alain Robert, che però usò una corda di sicurezza.

Chi è Alex Honnold

Nato a Sacrameno, in California, il 17 agosto 1985, Honnold pratica il free solo, ha stabilito una sfilza di record di velocità sulle pareti del Parco nazionale di Yosemite. Quando aveva ventuno anni ha effettuato la prima grande scalata. Di gran lunga è il miglior al mondo nello stile di arrampicata chiamato free solo, senza corde, imbracature o protezioni.

Questo è uno sport poco diffuso e pericolosissimo, impegnativo come pochi a livello fisico e mentale, ed è anche assai criticato nel mondo dell'alpinismo. Perché chi scala in montagna usa corde per proteggersi in caso di caduta. Qui non c'è niente. Di fatto a ogni arrampicata chi la effettua free solo rischia la vita. Honnold è riuscito negli anni a rendere noto questo tipo di sport, tanto da vedere quest'arrampicata a Taiwan finire in diretta su Netflix.