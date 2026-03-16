Quando gioca l’Italia del baseball ai “Mondiali”: dove vedere la semifinale con il Venezuela in tv

L’Italia ha scritto una pagina storica al World Baseball Classic 2026, dove ha raggiunto per la prima volta la semifinale del torneo, e ora affronterà il Venezuela. La sfida che vale un posto in finale è in programma nella notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, con Play Ball alle ore 1:00, e si potrà seguire in diretta Tv in chiaro su Rai2.

Il World Baseball Classic è una competizione internazionale su invito riservata alle nazionali: dal momento che la IBAF non organizza più un campionato mondiale ufficiale dal 2011, il torneo può essere considerato, di fatto, l’equivalente di un Mondiale.

L'impresa dell'Italia nel World Baseball Classic 2026

La selezione azzurra guidata dal manager Francisco Cervelli ha conquistato il pass superando Porto Rico nei quarti di finale con il punteggio di 8-6: una partita dominata a lungo dalla Nazionale Italiana, protagonista di sette inning quasi perfetti che hanno permesso di accumulare un vantaggio consistente fino all’8-2. Nel finale, però, Porto Rico ha tentato una rimonta pericolosa, accorciando le distanze nell’ottavo inning e mettendo pressione agli azzurri.

Il cammino dell'Italia nel torneo è impeccabile con quattro successi nella fase a gironi e la vittoria nei quarti che ha portato gli Azzurri tra le migliori quattro squadre del torneo: a Miami se la vedrà con il Venezuela, che ha eliminato i campioni in carica del Giappone.

A ridosso della semifinale, l'Italia ha effettuato alcuni cambi all'interno del proprio organico: al posto dell'infortunato Miles Mastrobuoni è subentrato Brayan Rocchio, mentre al posto di Dylan DeLucia è stato chiamato il pitcher mancino Joe Jacques.

Data e ora di Italia-Venezuela al World Baseball Classic 2026

La semifinale del World Baseball Classic 2026 tra Italia e Venezuela al si giocherà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17: Play Ball alle ore 1:00 di notte. La gara si disputerà al LoanDepot Park di Miami.

Dove vedere l’Italia del baseball in semifinale: diretta tv e streaming

Il match si potrà vedere in TV in chiaro su Rai2 e a pagamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). La semifinale del WBC 2026 si potrà seguire anche in streaming gratuitamente su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGo e Now.