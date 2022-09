Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallavolo femminile: il calendario delle partite nel girone L’Italia di coach Mazzanti gioca oggi, sabato 24 settembre (ore 15:00), contro il Camerun la prima partita della fase a gironi del mondiale di volley femminile. Tutte le partite del sestetto italiano saranno trasmesse in diretta Tv, in streaming e in chiaro per tutti sulla Rai, mentre sui canali Sky andranno in onda solo per abbonati.

Italia ai Mondiali di Volley femminile 2022

Strappare il titolo di campione del mondo alla Serbia, che lo ha conquistato nel 2018. L'Italia di coach Davide Mazzanti debutta oggi, sabato 24 settembre, ai Mondiali femminili di pallavolo contro il Camerun (ore 15:00). L'ambizione è vincere il trofeo dopo aver conquistato quello continentale (2021) battendo in finale proprio la formazione balcanica che tre anni prima aveva lasciato loro ‘solo' un argento iridato. Agli Europei le Azzurre consumarono vendetta e riscatto dopo l'amarezza patita ai Giochi di Tokyo e adesso partono tra le favorite. Tutte le partite del sestetto italiano saranno trasmesse in diretta Tv e in chiaro per tutti sulla Rai, sui canali Sky andranno in onda solo per abbonati.

Il Mondiale di volley femminile si disputa dal 23 settembre al 15 ottobre tra i Paesi Bassi e la Polonia. Sono 24 le squadre qualificate divise in quattro gironi (pool A, B, C, D) da 6 squadre. L'Italia giocherà tutte le partite della prima fase ad Arnhem (Olanda): è inserita nel Gruppo A assieme a Camerun, Porto Rico, Belgio, Kenya, Paesi Bassi. Sulla strada che porta alla finalissima c'è ancora un altro avversario molto forte: si tratta degli Stati Uniti che all'appuntamento mondiale arrivano forti della medaglia d'oro olimpica messa al collo nel Sol Levante. Nel lotto delle candidate figurano anche il Giappone (3 volte campione del mondo), Brasile e la Cina (2 titoli), Turchia e Thailandia rappresentano le classiche mine vaganti.

Paola Egonu è la stella dell'Italia di Mazzanti. La schiacciatrice Miriam Sylla sarà la capitana. Monica De Gennaro (libero) è l'altra pedina chiave di una rosa di giocatrici che annovera anche Sylvia Nwakalor, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Caterina Bosetti, Alessia Gennari, Elena Pietrini, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Sara Bonifacio ed Eleonora Fersino.

Quando gioca l'Italia di pallavolo: calendario delle partite nel girone

Cinque partite, dal 24 settembre al 2 ottobre, scandiranno il cammino della Nazionale nella fase preliminare. È il calendario dell'Italia inserita nella Pool A.

sabato 24 settembre: 15:00 – Italia-Camerun

lunedì 26 settembre: 18:00 – Italia-Porto Rico

martedì 27 settembre: 18:00 – Italia-Belgio

giovedì 29 settembre: 18:00 – Italia-Kenya

domenica 2 ottobre: 16:00 – Paesi Bassi-Italia

In caso di qualificazione le Azzurre si sposteranno a Rotterdam (Olanda) che, contestualmente agli incontri in calendario a Lodz (Polonia), ospiterà la seconda fase della competizione dal 4 al 9 ottobre. Dai quarti di finale in poi Apeldoorn (Olanda) e Gliwice (Polonia) saranno teatro delle sfide clou (11 ottobre) che proseguiranno con le semifinali (12 e 13 ottobre) e le finali (15 ottobre).

Il tabellone dell’Italia ai Mondiali di Volley femminile

Il Mondiale di pallavolo femminile è diviso in una fase preliminare, una seconda fase e una fase finale che comprende i quarti, le semifinali e le finali per le medaglie. Superato il primo turno, le 16 nazionali qualificate (ne passano quattro per ogni girone) saranno ripartite in altri due gironi da 8 (E, F) che determineranno il passaggio ai quarti di finale.

Quarti di finale

11 ottobre (ore 17:00): 1 E-4 E (quarto 1)

11 ottobre (ore 17:30): 2 E-3 E (quarto 2)

11 ottobre (ore 20:00): 1 F-4 F (quarto 3)

11 ottobre (ore 20:30): 2 F-3 F (quarto 1)

Semifinali

12 ottobre (ore 20:30): vincente 1 F-4 F / vincente 2 F-3 F (semifinale 1)

13 ottobre (ore 20:00): vincente 1 E-4 E / vincente 2 E-3 E (semifinale 2)

Finali

15 ottobre (ore 20:00): 1° e 2° posto

15 ottobre (ore 16:00): 3° posto

Dove vedere le partite dell'Italia ai Mondiali di pallavolo 2022

Tutte le partite dell’Italia ai Mondiali di volley 2022 saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2, mentre Sky Sport 1 (canale 201 del satellite). La Rai (attraverso il canale Rai Sport) e Sky trasmetteranno anche altri incontri inseriti nel programma in palinsesto.

Chi volesse vedere le partite anche in diretta streaming potrà farlo in forma gratuita attraverso il sito oppure la app di RaiPlay. Gli abbonati a Sky potranno usufruire di Sky Go. In alternativa c'è anche il collegamento a NOW (previo pagamento del pass previsto per accedere ai contenuti della piattaforma). La diretta streaming del Mondiale è a disposizione anche su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley che (oltre ad eventi internazionali come nel caso del Mondiale) detiene anche i diritti di tutte le partite di Serie A femminile e Superlega maschile.