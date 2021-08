Quando corre Marcell Jacobs alle Olimpiadi: orario finale staffetta 4×100 e dove vederla Marcell Jacobs (oro nei 100 metri piani e portabandiera nella cerimonia di chiusura) e gli altri azzurri della staffetta 4X100 corrono nella finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 venerdì 6 agosto, alle ore 15.50 italiane. La gara verrà trasmessa in diretta TV su Rai 2 (in chiaro e in forma gratuita), in diretta streaming (ma solo per abbonati) su Eurosport Player, Discovery+, DAZN.

Marcell Jacobs (oro nei 100 metri piani e portabandiera nella cerimonia di chiusura), Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta sono i quattro azzurri della staffetta 4X100 maschile qualificati in finale alle Olimpiadi stabilendo anche il nuovo record nazionale in 37″95 rispetto al precedente primato (38″11) che risaliva ai Mondiali di Doha 2019. Venerdì 6 agosto, ore 15.50 in Italia (8.50 a Tokyo, in base al fuso orario con il Giappone), sfideranno Giamaica, Gran Bretagna, Cina, Giappone, Canada, Germania e Ghana per conquistare una medaglia. L'Italia ha buone possibilità di salire sul podio in virtù del quarto tempo complessivo registrato nelle batterie ma servirà un'altra grande prestazione per conquistare almeno il bronzo oppure sognare l'oro.

Quando vedere la finale della staffetta di Marcell Jacobs

Non sarà necessario alzarsi all'alba oppure nel cuore della notte per seguire la finale della staffetta 4X100: l'atto conclusivo è in programma nel primo pomeriggio di domani (venerdì 6 agosto, ore 15.50). Jacobs, Tortu, Desalu e Patta sono pronti a tornare in pista sfidando ogni pronostico: "Sogniamo una medaglia, daremo tutto e ce la giochiamo senza paura", ammettono in coro i quattro atleti forti della presenza in gruppo del neo campione olimpico sui 100 metri piani.

Marcell Jacobs alle Olimpiadi, dove vederlo in TV

Dopo aver trascinato la staffetta 4X100 in finale e per la prima volta sotto il tempo dei 38 secondi e aver stupito il mondo nei 100 metri, i riflettori saranno tutti puntati ancora una volta su Marcell Jacobs. La gara che lo vede protagonista nel quartetto azzurro in lotta per una medaglia verrà trasmessa in diretta TV su Rai 2 (che nei vari collegamenti darà spazio non solo alla finale mandando in onda l'evento ma anche a commenti e interviste a corredo), in diretta streaming (ma solo per abbonati) su Eurosport Player, Discovery+, DAZN.