Precipita dal decimo piano per salvare il suo gattino: combattente MMA vivo per miracolo Il fighter cercava di riprendere il micio che s'era arrampicato su un tubo nei pressi del balcone. Ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, atterrando su una vettura in sosta.

Magomed Zainalov è ricoverato in gravi condizioni per le lesioni subite e dovrà essere operato ma non è in pericolo di vita. Il combattente russo di Arti Marziali Miste ha riportato fratture alle gambe e al bacino ma è nulla rispetto al fatto che è riuscito a salvare la pelle per essere precipitato dal decimo piano di un palazzo a Rostov sul Don.

Cosa è successo? Il suo gattino era fuggito sul balcone ed era saltato su un tubo che correva lungo la parete e lui, noncurante del pericolo, non ha esito ad aggrapparsi alla canalina per provare a riprenderlo. Ma ha perso l'equilibrio ed è stato risucchiato nel vuoto.

Venom, così è soprannominato nel circuito il fighter russo per i terribili colpi che sferra nell'ottagono, non s'è schiantato al suolo per miracolo, perché non era la sua ora (come si dice in gergo), perché la fortuna ha voluto che, prima dell'impatto col suolo, una vettura ne attutisse la caduta. È stata sua moglie a fornire agli inquirenti i dettagli e la ricostruzione di quell'episodio.

Le immagini sono agghiaccianti. Nell'unico video esistente dell'incidente e pubblicato dal giornale russo, Pravda, si vede il combattente disteso per terra, riverso in una pozza di sangue nei pressi dell'auto sulla quale era atterrato danneggiando il lunotto anteriore. Se oggi è ancora vivo – come confermato dai medici che lo hanno soccorso – lo deve a quella coincidenza della sorte: fosse finito sull'asfalto, le lesioni sarebbero state mortali.

La notizia del grave incidente capitato a Zainalov e il report sulle sue condizioni ha alimentato preoccupazione e dubbi sulla possibilità che torni a combattere nel circuito MMA. L'ultima volta che il russo s'è cimentato in un incontro risale a luglio 2023: allora affrontò Alexey Meshkov e venne sconfitto per ko tecnico al primo turno, tanto da peggiorare la statistica personale sul rapporto match disputati e vinti/persi. Ma questa è la cosa meno importante rispetto al suo stato di salute che resta pericoloso per le ferite subite.